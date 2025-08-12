حذف جنجالی از لیست سوپرجام اروپا: پایان کار دوناروما در پیاسجی
جانلوییجی دوناروما، سنگربان تیم ملی ایتالیا، رسماً از فهرست پاریسنژرمن برای دیدار سوپرجام اروپا مقابل تاتنهام کنار گذاشته شد.
به گزارش ایلنا، این اتفاق در حالی رقم میخورد که دوناروما از تمدید قرارداد خود با باشگاه سر باز زده و آیندهاش به شدت با انتقالی به لیگ برتر گره خورده است.
بر اساس گزارش اکیپ، لوئیس انریکه تصمیم گرفته در دیدار میانههفته برابر قهرمان لیگ اروپا، سنگربان شماره یک خود را حتی به سفر نیز نبرد. فابریتزیو رومانو نیز این تصمیم را نشانهای واضح از پایان همکاری طرفین دانسته و تأکید کرده رابطه بین دوناروما و باشگاه کاملاً فروپاشیده است.
هرچند هنوز مقصد بعدی این دروازهبان ۲۶ ساله مشخص نیست، اما منابع نزدیک به پرونده، از علاقه جدی منچستریونایتد برای جذب او خبر میدهند؛ تیمی که ممکن است او را بهعنوان جانشین آندره اونانا انتخاب کند. این انتقال میتواند در همین تابستان عملی شود یا نهایتاً در پایان فصل جاری انجام بگیرد.
پاریسیها که تابستانی تلخ را با شکست در جام باشگاههای جهان در آمریکا پشت سر گذاشتند، چهارشنبهشب به مصاف اسپرز میروند تا با کسب یک جام اروپایی دیگر، فصل ۲۰۲۵-۲۶ را با روحیهای تازه آغاز کنند؛ هرچند این بار بدون مردی که سالها ستون دروازهشان بود.