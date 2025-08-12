احیای زوج درخشان بایرن مونیخ در النصر
با انتقال احتمالی کینگزلی کومان به النصر، این وینگر فرانسوی بار دیگر همتیمی سادیو مانه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، النصر در حال مذاکره با بایرن مونیخ برای خرید قرارداد کومان است؛ قراردادی که تا تابستان 2027 اعتبار دارد. بر اساس گزارش شبکه «اسکای»، توافق اولیه بر سر انتقال با مبلغ 30 میلیون یورو شامل پاداشها به دست آمده است.
کومان و مانه پیشتر در فصل 2023-22 و پس از پیوستن ستاره سنگالی از لیورپول به بایرن، 17 بازی در کنار یکدیگر انجام دادند و در مجموع 668 دقیقه همتیمی بودند. حاصل همکاری آنها دو گل بود که هر دو پاس گل توسط کومان به مانه داده شد؛ از جمله در دیدار مقابل بوخوم در بوندسلیگا.
کومان که از سال 2015 برای بایرن بازی میکند، در صورت قطعی شدن این انتقال علاوه بر مانه، یک همتیمی سابق دیگر در النصر خواهد داشت؛ اریک لاپورته، مدافع اسپانیایی. این دو پیشتر بین سالهای 2013 تا 2015 در تیم ملی زیر 21 سال فرانسه کنار هم بازی کردهاند، هرچند او بعدها تصمیم گرفت برای تیم ملی اسپانیا به میدان برود. با این حال، احتمال همبازی شدن دوباره آنها پایین است، چرا که لاپورته در برنامههای ژرژ ژسوس جایی ندارد.