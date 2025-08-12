به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، بازیکن تیم گوانگجو کره جنوبی، در پی انتقادات گسترده هواداران و کارشناسان نسبت به عملکرد ضعیف تیم در غیاب او، اعلام کرد که به زودی درباره وضعیت خود و شرایط تیم توضیح خواهد داد. بسیاری از منتقدان بر این باورند که نبود آسانی باعث افت کیفیت بازی و نتایج نامطلوب تیم شده است.

آسانی در کامنتی رسمی زیر پست باشگاه گوانگجو نوشت که قصد دارد تمام مسائل مربوط به وضعیت خود و تیم را برای هواداران روشن کند. این اظهارنظر باعث شده تا هواداران منتظر شفاف‌سازی و اخبار رسمی درباره آینده این بازیکن و تیم باشند.

از سوی دیگر اگر باشگاه استقلال رضایت نامه آسانی را پرداخت کند او به زودی آبی پوش می شود. باتوجه به ضعف های استقلال در پست وینگر انتظار می رود هرچه زودتر این اتفاق بی افتد.

انتهای پیام/