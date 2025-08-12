خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کامنت جنجالی خرید استقلال: به زودی درباره همه چیز توضیح می‌دهم

کامنت جنجالی خرید استقلال: به زودی درباره همه چیز توضیح می‌دهم
کد خبر : 1672960
لینک کوتاه کپی شد.

یاسر آسانی با وجود انتقادات فراوان نسبت به عملکرد تیم گوانگجو و تاثیر غیبت او در نتایج ضعیف تیم، اعلام کرد که به زودی درباره وضعیت خود و تیمش صحبت خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، بازیکن تیم گوانگجو کره جنوبی، در پی انتقادات گسترده هواداران و کارشناسان نسبت به عملکرد ضعیف تیم در غیاب او، اعلام کرد که به زودی درباره وضعیت خود و شرایط تیم توضیح خواهد داد. بسیاری از منتقدان بر این باورند که نبود آسانی باعث افت کیفیت بازی و نتایج نامطلوب تیم شده است.

آسانی در کامنتی رسمی زیر پست باشگاه گوانگجو نوشت که قصد دارد تمام مسائل مربوط به وضعیت خود و تیم را برای هواداران روشن کند. این اظهارنظر باعث شده تا هواداران منتظر شفاف‌سازی و اخبار رسمی درباره آینده این بازیکن و تیم باشند.

کامنت جنجالی خرید استقلال: به زودی درباره همه چیز توضیح می‌دهم

از سوی دیگر اگر باشگاه استقلال رضایت نامه آسانی را پرداخت کند او به زودی آبی پوش می شود. باتوجه به ضعف های  استقلال در پست وینگر  انتظار می  رود هرچه زودتر این اتفاق بی افتد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور