ششکو: زلاتان همیشه الگوی من بوده است
بنجامین ششکو، خرید جدید منچستریونایتد، در اولین گفتوگوی خود پس از پیوستن به این باشگاه، نام اسطورهای را به زبان آورد که از کودکی الهامبخش او بوده است.
به گزارش ایلنا، مهاجم ۲۲ ساله اسلوونیایی که پس از درخشش در لایپزیش راهی الدترافورد شد، فاش کرد از سالها قبل با تماشای ویدئوهای زلاتان ابراهیموویچ مجذوب سبک بازی و شخصیت این مهاجم سوئدی شده است.
ششکو در گفتوگو با وبسایت باشگاه گفت:«از وقتی کوچک بودم، زلاتان الگوی من بود. تقریبا همه ویدئوهایی که از او در یوتیوب پیدا میکردم، تماشا میکردم. شخصیتمان شبیه هم نیست، اما نحوه بازیاش و این که چطور از فوتبال لذت میبرد، برایم شگفتانگیز است. اگر از فوتبال لذت ببری، همهچیز درست پیش میرود. این همان چیزی است که باعث میشود او را اینقدر دوست داشته باشم. دیدار با او روزی فوقالعاده خواهد بود؛ او اسطوره دوران کودکی من است.»
ابراهیموویچ در دوران حضورش در منچستریونایتد طی ۵۳ بازی، ۲۹ گل زد و در فتح جام اتحادیه و لیگ اروپا نقش داشت. حالا ششکو امیدوار است راه او را ادامه دهد و خط حمله یونایتد را دوباره زنده کند. این مهاجم ۱۹۵ سانتیمتری که قراردادش تا سال ۲۰۳۰ اعتبار دارد، ممکن است اولین بازی رسمی خود را یکشنبه برابر آرسنال انجام دهد.
ششکو درباره اهدافش با پیراهن منچستریونایتد گفت:«میخواهم تیممان هر روز بهتر شود، کنار هم رشد کنیم و قدمبهقدم کاملتر شویم. مطمئنم زمان زیادی طول نمیکشد تا دوباره پرواز کنیم.» او درباره دلیل انتخاب یونایتد نیز افزود:«قبل از هر چیز به خاطر تاریخ باشگاه آمدم. تیم فوقالعادهای است که هر روز بهتر میشود. این پروژه بزرگی است و انرژی خاصی به من داد تا بخواهم بخشی از آن باشم. بیصبرانه منتظر شروع هستم.»