خبرگزاری کار ایران
جانشین جوان بیرانوند و و شبی که با اشک و قهرمانی به یادگار ماند
دروازه‌بان جوان تراکتور در اولین حضورش برای این تیم، با وجود شروعی پرتنش، شبی تاریخی را با قهرمانی در سوپرجام پشت سر گذاشت.

به گزارش ایلنا، ادیب زارعی که فصل گذشته را به‌صورت قرضی در فولاد خوزستان سپری کرده بود و تنها سه بازی رسمی انجام داد، امسال به تراکتور بازگشت و به دلیل محرومیت علیرضا بیرانوند و عدم جذب دروازه‌بان جدید، به‌عنوان سنگربان اصلی شاگردان دراگان اسکوچیچ در سوپرجام برابر استقلال قرار گرفت.

زارعی بازی را با یک خروج ناموفق و گلی که در دقیقه ۱۲ دریافت کرد آغاز کرد، اما به مرور توانست آرامش خود را بازیابد و با واکنش‌های مطمئن، مانع از فروپاشی دروازه تیمش شود. فشار سنگین حملات آبی‌پوشان تا پایان مسابقه ادامه داشت، اما این گلر ۲۲ ساله با ایستادگی درون دروازه، سهم بزرگی در حفظ برتری و کسب جام داشت.

پس از سوت پایان، زارعی که زیر فشار ۸۰ دقیقه‌ای مسابقه ایستاده بود، روی چمن ورزشگاه نقش جهان دراز کشید و اشک ریخت. شجاع خلیل‌زاده و دیگر هم‌تیمی‌ها او را از زمین بلند کردند و همراه با هواداران، جشن قهرمانی را با فریاد «بیر، ایکی، اوچ» برپا کردند؛ شبی که برای ادیب زارعی، فراتر از یک بازی، به یک خاطره ماندگار بدل شد.

