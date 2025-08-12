تبریک قهرمانی تراکتور از سوی تونی اولیویرا

به گزارش ایلنا، تونی اولیویرا، سرمربی پیشین تیم فوتبال تراکتور، در پیامی صمیمانه به هواداران این تیم، قهرمانی تراکتور در دیدار سوپرجام مقابل استقلال را تبریک گفت.

او در این پیام اظهار داشت:«سلام به هواداران عزیز تراکتور. بابت پیروزی مقابل استقلال صمیمانه تبریک می‌گویم. همیشه زمانی که تراکتور مقابل استقلال پیروز می‌شود، یک پیروزی ویژه و فراموش‌نشدنی است.»

اولیویرا افزود:«این موفقیت بزرگ را به همه شما هواداران پرشور تبریک می‌گویم و امیدوارم این روند موفقیت برای تیم تراکتور ادامه داشته باشد. زنده باد تراکتور!»

این پیام نشان‌دهنده حمایت و علاقه عمیق سرمربی سابق تراکتور به این باشگاه و هواداران آن است.

انتهای پیام/