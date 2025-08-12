خبرگزاری کار ایران
تبریک قهرمانی تراکتور از سوی تونی اولیویرا

تبریک قهرمانی تراکتور از سوی تونی اولیویرا
سرمربی سابق تراکتور با انتشار پیامی، پیروزی تیم سابقش مقابل استقلال در سوپرجام را تبریک گفت و این موفقیت را لحظه‌ای ویژه دانست.

به گزارش ایلنا، تونی اولیویرا، سرمربی پیشین تیم فوتبال تراکتور، در پیامی صمیمانه به هواداران این تیم، قهرمانی تراکتور در دیدار سوپرجام مقابل استقلال را تبریک گفت.

او در این پیام اظهار داشت:«سلام به هواداران عزیز تراکتور. بابت پیروزی مقابل استقلال صمیمانه تبریک می‌گویم. همیشه زمانی که تراکتور مقابل استقلال پیروز می‌شود، یک پیروزی ویژه و فراموش‌نشدنی است.»

اولیویرا افزود:«این موفقیت بزرگ را به همه شما هواداران پرشور تبریک می‌گویم و امیدوارم این روند موفقیت برای تیم تراکتور ادامه داشته باشد. زنده باد تراکتور!»

این پیام نشان‌دهنده حمایت و علاقه عمیق سرمربی سابق تراکتور به این باشگاه و هواداران آن است.

