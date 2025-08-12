لواندوفسکی: به یونایتد بله گفتم ولی دورتموند اجازه جدایی نداد

به گزارش ایلنا، رابرت لواندوفسکی که سال‌ها پیش به‌دلیل فوران آتشفشان ایسلند و لغو پروازها در سال ۲۰۱۰ از پیوستن به بلکبرن روورز بازمانده بود، دو سال بعد دوباره در آستانه حضور در لیگ برتر قرار گرفت. مهاجم لهستانی که آن زمان پس از اولین فصل ۳۰ گله خود با دورتموند در اوج قرار داشت، مورد توجه سر الکس فرگوسن و منچستریونایتد قرار گرفت و حتی به توافق شفاهی هم رسید.

او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اسپورت پرده از آن ماجرا برداشت:«به منچستریونایتد گفتم بله. می‌خواستم به منچستریونایتد بروم و الکس فرگوسن را ببینم. اما دورتموند حاضر به فروش من نشد. آن‌ها می‌دانستند اگر بمانم، می‌توانند پول بیشتری به‌دست آورند و از من خواستند یک یا دو سال دیگر صبر کنم. ولی حقیقت دارد که به منچستریونایتد بله را گفته بودم.»

لواندوفسکی دو فصل دیگر در وستفالن ماند، سپس در سال ۲۰۱۴ به بایرن مونیخ پیوست و طی هشت سال ۳۴۴ گل برای باواریایی‌ها به ثمر رساند، که با قهرمانی‌های متعدد در بوندس‌لیگا و لیگ قهرمانان اروپا همراه بود. او اکنون در بارسلونا بازی می‌کند و همچنان یکی از مهاجمان خطرناک اروپا است.

این مهاجم ۳۶ ساله که دست‌کم در ۱۷ فصل از ۱۸ فصل اخیر به رکورد ۲۰ گل یا بیشتر رسیده، درباره حسرت بازی نکردن در انگلیس گفت:«شاید این یک حسرت باشد، اما وقتی به گذشته نگاه می‌کنم و می‌بینم برای بایرن، دورتموند و حالا بارسلونا بازی کرده‌ام، واقعا خوشحالم. هیچ‌وقت حس نکرده‌ام چیزی را از دست داده‌ام، چون هر تصمیمی گرفتم، از روی خواسته خودم بود.»

لواندوفسکی این روزها به دلیل مصدومیت از میادین دور است، اما احتمال تمدید قراردادش با بارسا فراتر از سال ۲۰۲۶ همچنان وجود دارد.

انتهای پیام/