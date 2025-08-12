خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقلال - تراکتور در تبریز برگزار می‌شود

استقلال - تراکتور در تبریز برگزار می‌شود
کد خبر : 1672830
لینک کوتاه کپی شد.

کمیته‌های انضباطی و استیناف فدراسیون فوتبال با رد درخواست اعاده دادرسی باشگاه تراکتور، محرومیت حضور تماشاگران این تیم در یک مسابقه خانگی را قطعی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، باشگاه تراکتور تبریز به دلیل نقض مقررات مسابقه و فحاشی تماشاگران در دیدار مقابل تیم نساجی مازندران، پیش‌تر طبق رأی کمیته انضباطی به محرومیت حضور ۵۰ درصد تماشاگران آقایان در یک بازی خانگی محکوم شده بود. این رأی در کمیته استیناف به محرومیت یک جلسه‌ای با حضور ۵۰ درصد تماشاگران (خانم و آقا) اصلاح شد.

با این حال، باشگاه تراکتور در زمان اجرای حکم، با ظرفیت کامل ورزشگاه بازی را برگزار کرد و از اجرای محرومیت استنکاف نمود. بر این اساس، کمیته انضباطی و کمیته استیناف رأی دادند که محرومیت تماشاگران در یک مسابقه خانگی به طور کامل اجرا شود و بازی مربوطه باید در استانی غیر از تبریز برگزار شود.

درخواست اعاده دادرسی تراکتور بر این مبنا بود که با سقوط تیم نساجی مازندران، محرومیت تماشاگران نساجی در بازی رو در رو قابل اجرا نیست و حضور تماشاگران تراکتور بیش از ظرفیت ۵۰ درصد ناشی از حکم تیم نساجی است. اما این ادعا توسط کمیته انضباطی رد شد و اعلام گردید که موضوع مشمول بند ۶ ماده ۱۰۸ مقررات انضباطی نیست و استنکاف تراکتور از اجرای حکم غیرقابل پذیرش است.

بنابراین، مستند به مواد ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۰ مقررات انضباطی و بند «ز» ماده ۴۰، به عنوان استثنا و برای رعایت مسائل امنیتی و اجرای عدالت، بازی خانگی تیم تراکتور بدون حضور تماشاگران در استان یا شهر تبریز برگزار خواهد شد. این رأی قطعی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور