به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، باشگاه تراکتور تبریز به دلیل نقض مقررات مسابقه و فحاشی تماشاگران در دیدار مقابل تیم نساجی مازندران، پیش‌تر طبق رأی کمیته انضباطی به محرومیت حضور ۵۰ درصد تماشاگران آقایان در یک بازی خانگی محکوم شده بود. این رأی در کمیته استیناف به محرومیت یک جلسه‌ای با حضور ۵۰ درصد تماشاگران (خانم و آقا) اصلاح شد.

با این حال، باشگاه تراکتور در زمان اجرای حکم، با ظرفیت کامل ورزشگاه بازی را برگزار کرد و از اجرای محرومیت استنکاف نمود. بر این اساس، کمیته انضباطی و کمیته استیناف رأی دادند که محرومیت تماشاگران در یک مسابقه خانگی به طور کامل اجرا شود و بازی مربوطه باید در استانی غیر از تبریز برگزار شود.

درخواست اعاده دادرسی تراکتور بر این مبنا بود که با سقوط تیم نساجی مازندران، محرومیت تماشاگران نساجی در بازی رو در رو قابل اجرا نیست و حضور تماشاگران تراکتور بیش از ظرفیت ۵۰ درصد ناشی از حکم تیم نساجی است. اما این ادعا توسط کمیته انضباطی رد شد و اعلام گردید که موضوع مشمول بند ۶ ماده ۱۰۸ مقررات انضباطی نیست و استنکاف تراکتور از اجرای حکم غیرقابل پذیرش است.

بنابراین، مستند به مواد ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۰ مقررات انضباطی و بند «ز» ماده ۴۰، به عنوان استثنا و برای رعایت مسائل امنیتی و اجرای عدالت، بازی خانگی تیم تراکتور بدون حضور تماشاگران در استان یا شهر تبریز برگزار خواهد شد. این رأی قطعی است.

