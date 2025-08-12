مدیربرنامه ستاره رئال انتقال به عربستان را تکذیب کرد
مدیربرنامه داوید آلابا، مدافع اتریشی رئال مادرید، هرگونه مذاکره یا پیشنهاد از لیگ عربستان را رد کرد.
به گزارش ایلنا، در حالیکه بازگشت دنی کارواخال و ادر میلیتائو به آمادگی کامل و جذب دین هویسن باعث شده شایعاتی درباره کاهش دقایق بازی آلابا مطرح شود، برخی رسانهها از احتمال حضور او در لیگ حرفهای عربستان خبر دادند.
اما پینی زهاوی، مدیر برنامههای آلابا، این گمانهزنیها را بیاساس دانست و گفت:«تمام گزارشهایی که درباره انتقال آلابا به لیگ عربستان منتشر شده نادرست است. نه مذاکرهای انجام شده و نه پیشنهادی ارائه شده است. حتی صحبت درباره اینکه او آماده چنین انتقالی است هم صحت ندارد، چون هیچ پیشنهاد رسمی برای مذاکره وجود نداشته و همه اینها شایعه است.»
آلابا ۳۳ ساله در یک سال گذشته با مصدومیتها و افت فرم روبهرو بوده و حتی در روزهای سالم بودن هم، آنتونیو رودیگر و رائول آسنسیو جایگاه ثابتتری در ترکیب داشتهاند. قرارداد او تنها یک فصل دیگر اعتبار دارد و با توجه به شرایط فعلی، تمدید آن بعید به نظر میرسد؛ موضوعی که احتمال جدایی رایگان او در تابستان ۲۰۲۶ را تقویت میکند.
مدافع پیشین بایرن مونیخ که در سالهای پایانی دوران حرفهای خود قرار دارد، ممکن است در آخرین دیدار پیشفصل رئال مادرید مقابل و.اس.گ. تیرول به میدان برود؛ مسابقهای که آخرین محک شاگردان ژابی آلونسو پیش از آغاز فصل لالیگا و دیدار خانگی برابر اوساسونا در هفته جدید خواهد بود.