پرسپولیس در آستانه دو خرید خارجی

پرسپولیس در آستانه دو خرید خارجی
سخنگوی پرسپولیس و سرمربی تیم درباره وضعیت جذب بازیکن، مذاکره با گزینه‌های خارجی و آینده برخی بازیکنان فعلی توضیحاتی ارائه کردند.

به گزارش ایلنا، مصطفی لشکری، سخنگوی باشگاه پرسپولیس،در برنامه فوتبال برتر با اشاره به شرایط تیم در نقل‌وانتقالات تابستانی گفت: «ما کمبود بازیکن نداریم، اما در برخی پست‌ها نیاز به تقویت احساس می‌شود. امسال خیلی زود تیم را بستیم و نگرانی هواداران را درک می‌کنیم. مدیریت باشگاه هر آنچه آقای کارتال، گاریدو و هاشمیان خواسته‌اند فراهم کرده و آقای هاشمیان در انتخاب بازیکنان وسواس خاصی دارد.»

لشکری همچنین درباره وضعیت مهاجم ترکیه‌ای تیم اظهار داشت: «با دورسون در حال مذاکره هستیم. او با ما قرارداد دارد و حتی امروز در بازی دوستانه به میدان رفته است. در نهایت این کادرفنی است که تصمیم می‌گیرد او بماند یا خیر.»

او افزود: «در پست مهاجم قطعاً یک بازیکن جدید جذب خواهیم کرد و چهارشنبه پاسخ نهایی او را دریافت می‌کنیم. در پست دفاع هم با یک بازیکن خارجی فردا جلسه مذاکره داریم.»

از سوی دیگر، وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، درباره تقویت کادر فنی گفت: «با یک مربی و دستیار خارجی مذاکره کرده‌ایم اما به دلیل شرایط موجود، آنها به ایران نیامدند.»

با این اظهارنظرها، به نظر می‌رسد پرسپولیس همچنان در روزهای پایانی نقل‌وانتقالات فعال خواهد بود و احتمال جذب چند چهره جدید در ترکیب سرخپوشان وجود دارد.

