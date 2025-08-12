خبرگزاری کار ایران
با اعلام مدیرعامل باشگاه:

تراکتور به دنبال جذب جانشین علیرضا بیرانوند

سعید مظفری‌زاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور، پس از قهرمانی تیمش در سوپرجام و در واکنش به حواشی اخیر، ضمن تکذیب جدایی ریکاردو آلوز، از تلاش نافرجام برای جذب دروازه‌بان خارجی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مظفری‌زاده، با ابراز خوشحالی از قهرمانی تراکتور در سوپرجام و تقدیم آن به هواداران پرشور این تیم، به بحث جذاب نقل و انتقالات و وضعیت دروازه تیم پرداخت.

مدیرعامل تراکتور با قاطعیت اعلام کرد که ریکاردو آلوز، هافبک پرتغالی، همچنان تحت قرارداد با تراکتور است. او گفت: «آلوز اصلاً قراردادی فسخ نکرده. او بازیکن تیم ما بود، قرارداد سه ساله دارد. این قرارداد را روز اول تیر در سازمان لیگ ثبت کردیم. وقتی عکس آلوز را با لباس سپاهان دیدم تعجب کردم. نمی‌دانم با چه برآوردی این کار را کردند ولی آلوز بازیکن تیممان است و او را به عنوان بازیکن تراکتور می‌شناسیم. اتفاقات مربوطه را هم درباره باشگاه سپاهان و هم درباره آلوز پیگیری حقوقی خواهیم کرد.»

با توجه به محرومیت علیرضا بیرانوند، تراکتور به دنبال جذب دروازه‌بان جدید است. مظفری‌زاده در این باره گفت: «با یکی دو گلر خارجی به توافق نهایی رسیدیم ولی به دلیل برخی شرایط اعلام انصراف کردند. حتی بلیت هم برایشان تهیه کرده بودیم اما نیامدند. انشاالله گزینه‌های بعدی را بررسی خواهیم کرد و یک دروازه‌بان که بتواند به تیم ما کمک کند را جذب خواهیم کرد.»

مدیرعامل تراکتور در پایان، درباره احتمال مصالحه با سپاهان، تأکید کرد که "آن چیزی که منافع باشگاه تراکتور و هوادارانش باشد را انجام خواهیم داد." او همچنین از پتانسیل تراکتور برای رقابت در لیگ نخبگان آسیا و حمایت بی‌نظیر هواداران به عنوان فاکتورهای مثبت یاد کرد.

