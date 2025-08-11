مورایس: به تراکتور تبریک میگویم / نبود ساپینتو تاثیرگذار بود
نونو میگل مورایس، سرمربی استقلال، پس از شکست تیمش مقابل تراکتور در سوپرجام، ضمن تبریک به حریف، درباره عملکرد بازیکنان، تاثیر غیبت ساپینتو و اهمیت جزئیات در نتیجه بازی صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، نونو میگل مورایس در نشست خبری پس از دیدار سوپرجام مقابل تراکتور گفت: «ابتدا به تیم تراکتور بابت قهرمانی در این مسابقه تبریک میگویم. ما میدانستیم که مقابل رقیب بسیار خوبی قرار داریم که با تمام توان برای بردن بازی تلاش میکند.»
او ادامه داد: «بازیکنان ما در این بازی تلاش زیادی کردند و من به آنها افتخار میکنم. آنها نشان دادند که با دل و جان به میدان آمدند و واقعاً خواستند که این جام را به دست آورند، و این موضوع برای ما بسیار مهم است.»
مورایس در مورد غیبت ساپینتو در کنار زمین گفت: «نبود سرمربیمان کنار زمین، تأثیر خود را بر عملکرد بازیکنان داشت. ساپینتو نقش مهمی در مدیریت بازی و انتقال دستورات داشت و نبود او باعث شد برخی از تصمیمات به درستی گرفته نشود.»
او درباره صحنهای که در حالی که تیمش یک بر صفر جلو بود، اتفاق افتاد، اظهار داشت: «در صحنهای روی آزادی یک اتفاقی رخ داد که نمیدانم خطا بود یا نه، اما به نظر من خطای خطرناکی بود. با این حال ما به داور ایمان داریم و مطمئنیم که در این سطح، جزئیات کوچک میتوانند تفاوت بزرگی در نتیجه ایجاد کنند.»
مورایس اضافه کرد: «ما بر این باوریم که بازیکنان در سطح عالی خود بازی کردند و تلاش خواهیم کرد تا روز به روز بهتر شویم. تیم ما هنوز کامل نشده است. چند بازیکن جدید به تیم اضافه شدهاند و هنوز زمان لازم است تا بازیکنان بتوانند ۹۰ دقیقه بازی با کیفیت بالا را ارائه دهند، همانطور که در نیمه اول این بازی انجام دادند.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: «ما استراتژی خاصی برای این بازی داشتیم و در نیمه اول همه چیز طبق برنامه پیش رفت. اما بازی فوتبال پیچیده است و اتفاقات غیرمنتظره میتواند رخ دهد.»
مورایس در پایان خاطر نشان کرد: «با وجود شکست، ما به روند کار و تلاشهای بازیکنان ایمان داریم و برای بازیهای آینده با قدرت بیشتری آماده میشویم.»