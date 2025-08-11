خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فوری: مدیرعامل استقلال استعفا کرد!

فوری: مدیرعامل استقلال استعفا کرد!
کد خبر : 1672709
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل استقلال پس از شکست در سوپرجام از سمت خود استعفا داد.

به گزارش ایلنا، نخستین پس‌لرزه‌های شکست استقلال در سوپرجام مقابل تراکتور با استعفای مدیرعامل این باشگاه همراه شد. علی نظری جویباری که در هفته‌های اخیر به دلیل نتایج و حواشی مختلف تحت فشار سنگینی قرار داشت، پس از شکست ۳ بر ۱ آبی‌پوشان برابر تراکتور، تصمیم خود را برای کناره‌گیری اعلام کرد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نظری جویباری بلافاصله پس از پایان مسابقه، در میان حلقه خبرنگاران و در فضایی آکنده از فشار روحی و انتقادات شدید، خبر استعفای خود را علنی کرد. او که از ماه‌های گذشته با چالش‌های مدیریتی، نارضایتی هواداران و مسائل مالی باشگاه روبه‌رو بود، این شکست را نقطه پایانی بر دوران مدیریتش دانست.

اکنون باید منتظر واکنش هیئت مدیره استقلال ماند تا مشخص شود آیا این استعفا مورد پذیرش قرار خواهد گرفت یا خیر و در صورت تأیید، چه گزینه‌ای به عنوان جانشین مدیرعامل معرفی خواهد شد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که استقلال در آستانه آغاز لیگ برتر، نیازمند ثبات مدیریتی و برنامه‌ریزی دقیق برای جبران این ناکامی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور