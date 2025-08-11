فوری: مدیرعامل استقلال استعفا کرد!

به گزارش ایلنا، نخستین پس‌لرزه‌های شکست استقلال در سوپرجام مقابل تراکتور با استعفای مدیرعامل این باشگاه همراه شد. علی نظری جویباری که در هفته‌های اخیر به دلیل نتایج و حواشی مختلف تحت فشار سنگینی قرار داشت، پس از شکست ۳ بر ۱ آبی‌پوشان برابر تراکتور، تصمیم خود را برای کناره‌گیری اعلام کرد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نظری جویباری بلافاصله پس از پایان مسابقه، در میان حلقه خبرنگاران و در فضایی آکنده از فشار روحی و انتقادات شدید، خبر استعفای خود را علنی کرد. او که از ماه‌های گذشته با چالش‌های مدیریتی، نارضایتی هواداران و مسائل مالی باشگاه روبه‌رو بود، این شکست را نقطه پایانی بر دوران مدیریتش دانست.

اکنون باید منتظر واکنش هیئت مدیره استقلال ماند تا مشخص شود آیا این استعفا مورد پذیرش قرار خواهد گرفت یا خیر و در صورت تأیید، چه گزینه‌ای به عنوان جانشین مدیرعامل معرفی خواهد شد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که استقلال در آستانه آغاز لیگ برتر، نیازمند ثبات مدیریتی و برنامه‌ریزی دقیق برای جبران این ناکامی است.

