پیام تبریک AFC به تراکتور؛ قهرمان قهرمانان سوپرجام
کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی، قهرمانی تراکتور در سوپرجام فوتبال ایران را به این تیم و هوادارانش تبریک گفت.
به گزارش ایلنا،پس از پیروزی ۲ بر ۱ تراکتور مقابل استقلال و کسب عنوان قهرمانی سوپرجام، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با انتشار پستی در صفحه رسمی خود، این موفقیت را به سرخپوشان تبریزی تبریک گفت.
در این پیام آمده بود: «تراکتور قهرمان قهرمانان! پرشورها، در نبردی تماشایی و حساس قهرمان سوپرجام شدند. هواداران تراکتور، این قهرمانی مبارکتان باشد.»
این پست AFC بازتاب زیادی در میان کاربران ایرانی و هواداران تراکتور داشت.