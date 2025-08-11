پیام تبریک AFC به تراکتور؛ قهرمان قهرمانان سوپرجام

به گزارش ایلنا،پس از پیروزی ۲ بر ۱ تراکتور مقابل استقلال و کسب عنوان قهرمانی سوپرجام، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با انتشار پستی در صفحه رسمی خود، این موفقیت را به سرخ‌پوشان تبریزی تبریک گفت.

در این پیام آمده بود: «تراکتور قهرمان قهرمانان! پرشورها، در نبردی تماشایی و حساس قهرمان سوپرجام شدند. هواداران تراکتور، این قهرمانی مبارکتان باشد.»

این پست AFC بازتاب زیادی در میان کاربران ایرانی و هواداران تراکتور داشت.

انتهای پیام/