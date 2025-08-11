خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک AFC به تراکتور؛ قهرمان قهرمانان سوپرجام
کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی، قهرمانی تراکتور در سوپرجام فوتبال ایران را به این تیم و هوادارانش تبریک گفت.

به گزارش ایلنا،پس از پیروزی ۲ بر ۱ تراکتور مقابل استقلال و کسب عنوان قهرمانی سوپرجام، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با انتشار پستی در صفحه رسمی خود، این موفقیت را به سرخ‌پوشان تبریزی تبریک گفت.پیام تبریک AFC به تراکتور؛ قهرمان قهرمانان سوپرجام

در این پیام آمده بود: «تراکتور قهرمان قهرمانان! پرشورها، در نبردی تماشایی و حساس قهرمان سوپرجام شدند. هواداران تراکتور، این قهرمانی مبارکتان باشد.»

این پست AFC بازتاب زیادی در میان کاربران ایرانی و هواداران تراکتور داشت.

