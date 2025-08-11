تبریک آذری اسطوره استقلال به تراکتور بعد از قهرمانی سوپرجام
پیشکسوت استقلال و تراکتور با پیامی به زبان آذری، قهرمانی سرخپوشان تبریزی در سوپرجام را به هواداران این تیم تبریک گفت.
به گزارش ایلنا،سیروس دینمحمدی، بازیکن اسبق تیمهای استقلال و تراکتور، پس از قهرمانی تراکتور در سوپرجام فوتبال ایران، پیامی صمیمی به زبان آذری خطاب به هواداران این تیم منتشر کرد.
او گفت: «من چون در هر دو تیم بازی کردم،به هر دو تعصب دارم. به تمام همشهریهایم تبریک میگویم، انشاءالله که هرجا هستند موفق و شاد باشند. بالاخره من سه سال در تراکتورسازی بازی کردم و همه میدانند که فوتبالم را از تراکتور شروع کردم. انشاءالله همیشه موفق باشند و من هم تبریک میگویم.»
این اظهارنظر، با استقبال هواداران تراکتور در فضای مجازی همراه شد و یادآور ارتباط دیرینه دینمحمدی با فوتبال آذربایجان شد.