تبریک آذری اسطوره استقلال به تراکتور بعد از قهرمانی سوپرجام

به گزارش ایلنا،سیروس دین‌محمدی، بازیکن اسبق تیم‌های استقلال و تراکتور، پس از قهرمانی تراکتور در سوپرجام فوتبال ایران، پیامی صمیمی به زبان آذری خطاب به هواداران این تیم منتشر کرد.

او گفت: «من چون در هر دو تیم بازی کردم،به هر دو تعصب دارم. به تمام همشهری‌هایم تبریک می‌گویم، ان‌شاءالله که هرجا هستند موفق و شاد باشند. بالاخره من سه سال در تراکتورسازی بازی کردم و همه می‌دانند که فوتبالم را از تراکتور شروع کردم. ان‌شاءالله همیشه موفق باشند و من هم تبریک می‌گویم.»

این اظهارنظر، با استقبال هواداران تراکتور در فضای مجازی همراه شد و یادآور ارتباط دیرینه دین‌محمدی با فوتبال آذربایجان شد.

