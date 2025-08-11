خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبریک آذری اسطوره استقلال به تراکتور بعد از قهرمانی سوپرجام

تبریک آذری اسطوره استقلال به تراکتور بعد از قهرمانی سوپرجام
کد خبر : 1672703
لینک کوتاه کپی شد.

پیشکسوت استقلال و تراکتور با پیامی به زبان آذری، قهرمانی سرخ‌پوشان تبریزی در سوپرجام را به هواداران این تیم تبریک گفت.

به گزارش ایلنا،سیروس دین‌محمدی، بازیکن اسبق تیم‌های استقلال و تراکتور، پس از قهرمانی تراکتور در سوپرجام فوتبال ایران، پیامی صمیمی به زبان آذری خطاب به هواداران این تیم منتشر کرد.

او گفت: «من چون در هر دو تیم بازی کردم،به هر دو تعصب دارم. به تمام همشهری‌هایم تبریک می‌گویم، ان‌شاءالله که هرجا هستند موفق و شاد باشند. بالاخره من سه سال در تراکتورسازی بازی کردم و همه می‌دانند که فوتبالم را از تراکتور شروع کردم. ان‌شاءالله همیشه موفق باشند و من هم تبریک می‌گویم.»

این اظهارنظر، با استقبال هواداران تراکتور در فضای مجازی همراه شد و یادآور ارتباط دیرینه دین‌محمدی با فوتبال آذربایجان شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور