به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور موفق شد در دیدار سوپرجام فوتبال ایران با نتیجه ۲ بر ۱ استقلال را شکست دهد و جام قهرمانی را به تبریز ببرد. در این مسابقه که با حضور پرشور تماشاگران برگزار شد، شاگردان تراکتور نیمه اول را با یک گل عقب افتادند و استقلال با برتری ۱ بر ۰ به رختکن رفت.

در نیمه دوم، تراکتوری‌ها با افزایش فشار روی دروازه حریف و استفاده از اشتباهات خط دفاعی استقلال، موفق شدند دو بار دروازه آبی‌پوشان را باز کنند و نتیجه را به سود خود تغییر دهند. این دو گل کافی بود تا سرخ‌پوشان تبریزی اولین جام فصل را به دست آورند و جشن قهرمانی در ورزشگاه به پا شود.

خداداد عزیزی، پیشکسوت فوتبال و عضو کادرفنی تراکتور، پس از پایان بازی با انتشار استوری در صفحه شخصی خود نوشت:

این پیام، واکنش مثبت و هیجان‌زده هزاران هوادار تراکتور را در فضای مجازی به همراه داشت.با این قهرمانی، تراکتور نشان داد که در فصل جاری با انگیزه و آمادگی بالا به میدان آمده و می‌تواند یکی از مدعیان اصلی سایر جام‌ها نیز باشد.

