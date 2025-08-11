خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کری خداداد عزیزی برای استقلالی‌ها بعد از سوپرجام

کری خداداد عزیزی برای استقلالی‌ها بعد از سوپرجام
کد خبر : 1672701
لینک کوتاه کپی شد.

خداداد عزیزی پس از پیروزی ۲ بر ۱ تراکتور مقابل استقلال در دیدار سوپرجام، با انتشار پیامی این قهرمانی را به هواداران تقدیم کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور موفق شد در دیدار سوپرجام فوتبال ایران با نتیجه ۲ بر ۱ استقلال را شکست دهد و جام قهرمانی را به تبریز ببرد. در این مسابقه که با حضور پرشور تماشاگران برگزار شد، شاگردان تراکتور نیمه اول را با یک گل عقب افتادند و استقلال با برتری ۱ بر ۰ به رختکن رفت.

در نیمه دوم، تراکتوری‌ها با افزایش فشار روی دروازه حریف و استفاده از اشتباهات خط دفاعی استقلال، موفق شدند دو بار دروازه آبی‌پوشان را باز کنند و نتیجه را به سود خود تغییر دهند. این دو گل کافی بود تا سرخ‌پوشان تبریزی اولین جام فصل را به دست آورند و جشن قهرمانی در ورزشگاه به پا شود.

خداداد عزیزی، پیشکسوت فوتبال و عضو کادرفنی تراکتور، پس از پایان بازی با انتشار استوری در صفحه شخصی خود نوشت:کری خداداد عزیزی برای استقلالی‌ها بعد از سوپرجام

 این پیام، واکنش مثبت و هیجان‌زده هزاران هوادار تراکتور را در فضای مجازی به همراه داشت.با این قهرمانی، تراکتور نشان داد که در فصل جاری با انگیزه و آمادگی بالا به میدان آمده و می‌تواند یکی از مدعیان اصلی سایر جام‌ها نیز باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور