کری خداداد عزیزی برای استقلالیها بعد از سوپرجام
خداداد عزیزی پس از پیروزی ۲ بر ۱ تراکتور مقابل استقلال در دیدار سوپرجام، با انتشار پیامی این قهرمانی را به هواداران تقدیم کرد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور موفق شد در دیدار سوپرجام فوتبال ایران با نتیجه ۲ بر ۱ استقلال را شکست دهد و جام قهرمانی را به تبریز ببرد. در این مسابقه که با حضور پرشور تماشاگران برگزار شد، شاگردان تراکتور نیمه اول را با یک گل عقب افتادند و استقلال با برتری ۱ بر ۰ به رختکن رفت.
در نیمه دوم، تراکتوریها با افزایش فشار روی دروازه حریف و استفاده از اشتباهات خط دفاعی استقلال، موفق شدند دو بار دروازه آبیپوشان را باز کنند و نتیجه را به سود خود تغییر دهند. این دو گل کافی بود تا سرخپوشان تبریزی اولین جام فصل را به دست آورند و جشن قهرمانی در ورزشگاه به پا شود.
خداداد عزیزی، پیشکسوت فوتبال و عضو کادرفنی تراکتور، پس از پایان بازی با انتشار استوری در صفحه شخصی خود نوشت:
این پیام، واکنش مثبت و هیجانزده هزاران هوادار تراکتور را در فضای مجازی به همراه داشت.با این قهرمانی، تراکتور نشان داد که در فصل جاری با انگیزه و آمادگی بالا به میدان آمده و میتواند یکی از مدعیان اصلی سایر جامها نیز باشد.