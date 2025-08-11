خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گل قهرمانی تراکتور با فرار و اشتباه غافلگیر کننده

گل قهرمانی تراکتور با فرار و اشتباه غافلگیر کننده
کد خبر : 1672691
لینک کوتاه کپی شد.

تومیسلاو اشتراکالی گل قهرمانی تراکتور را وارد دروازه آدان کرد.

به گزارش ایلنا، تراکتور در دقایق پایانی سوپرجام سناریویی نوشت که کمتر کسی تصورش را می‌کرد. استقلال که تا لحظات پایانی با گل چشمی پیش بود و خود را در آستانه قهرمانی می‌دید، با یک پنالتی و سپس یک اشتباه غیرمنتظره، جام را از دست داد.

پس از گل تساوی امیرحسین حسین‌زاده از روی نقطه پنالتی، ضربه نهایی را تومیسلاو اشتراکالی وارد کرد.

یک ارسال بلند پشت مدافعان استقلال در حالی به سمت محوطه جریمه فرود آمد که ارمین سهرابیان در موقعیت بهتری نسبت به مهاجم کروات قرار داشت، اما استارت انفجاری اشتراکالی معادلات را برهم زد. او چندین متر عقب‌تر بود اما با سرعت و پیش‌بینی بهتر، توپ را صاحب شد.

جا ماندن سهرابیان آن‌قدر عجیب بود که در تصاویر آهسته، تعجب تماشاگران و کارشناسان را برانگیخت. صحنه‌ای که شاید خود مهاجم تراکتور هم ابتدا امید زیادی به جبران فاصله نداشت، اما نهایتاً با یک ضربه دقیق، دروازه استقلال را گشود و قهرمانی سوپرجام را برای سرخ‌پوشان تبریزی قطعی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور