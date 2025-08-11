گل قهرمانی تراکتور با فرار و اشتباه غافلگیر کننده

به گزارش ایلنا، تراکتور در دقایق پایانی سوپرجام سناریویی نوشت که کمتر کسی تصورش را می‌کرد. استقلال که تا لحظات پایانی با گل چشمی پیش بود و خود را در آستانه قهرمانی می‌دید، با یک پنالتی و سپس یک اشتباه غیرمنتظره، جام را از دست داد.

پس از گل تساوی امیرحسین حسین‌زاده از روی نقطه پنالتی، ضربه نهایی را تومیسلاو اشتراکالی وارد کرد.

یک ارسال بلند پشت مدافعان استقلال در حالی به سمت محوطه جریمه فرود آمد که ارمین سهرابیان در موقعیت بهتری نسبت به مهاجم کروات قرار داشت، اما استارت انفجاری اشتراکالی معادلات را برهم زد. او چندین متر عقب‌تر بود اما با سرعت و پیش‌بینی بهتر، توپ را صاحب شد.

جا ماندن سهرابیان آن‌قدر عجیب بود که در تصاویر آهسته، تعجب تماشاگران و کارشناسان را برانگیخت. صحنه‌ای که شاید خود مهاجم تراکتور هم ابتدا امید زیادی به جبران فاصله نداشت، اما نهایتاً با یک ضربه دقیق، دروازه استقلال را گشود و قهرمانی سوپرجام را برای سرخ‌پوشان تبریزی قطعی کرد.

