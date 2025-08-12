مصدومیت شدید ایسکو؛
کاپیتان رئال بتیس سه ماه خانهنشین شد
ایسکو، کاپیتان رئال بتیس، در جریان دیدار دوستانه مقابل مالاگا دچار مصدومیت از ناحیه استخوان درشتنی پای چپ شد.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدار دوستانه بین تیمهای رئال بتیس و مالاگا در مسابقات پیشفصل، ایسکو کاپیتان تیم رئال بتیس، دچار مصدومیتی شد که میتواند او را برای حدود سه ماه از میادین دور کند. ایسکو پس از برخورد ناخواسته با بازیکن مالاگا، لاروبیا، با پای چپ بسته شده و روی دو عصا زمین بازی را ترک کرد و جای خود را در نیمه دوم به لو سلزو داد.
پس از این حادثه، باشگاه رئال بتیس با صدور بیانیهای اعلام کرد که ایسکو دچار شکستگی بدون جابهجایی در بخش میانی استخوان درشتنی پای چپ شده است. این آسیبدیدگی جدید، مستقل از مشکلات قبلی ایسکو است که پیشتر دو بار روی همین پا عمل جراحی انجام داده بود. در فصل گذشته، ایسکو به دلیل همین مشکل بیش از هفت ماه از بازیها دور بود و این بار نیز پزشکان با احتیاط کامل روند درمان او را دنبال خواهند کرد.
توهین به بازیکن مالاگا
لاروبیا، بازیکن مالاگا که در این صحنه نقش داشت، پس از حمله شدید انتقادات در شبکههای اجتماعی، در صفحه شخصی خود ویدیویی منتشر کرد و ضمن عذرخواهی از ایسکو، تأکید کرد که اصلاً قصد آسیب رساندن نداشته است. او بیان کرد که این برخورد کاملاً اتفاقی بوده و در آن لحظه فقط سعی داشته توپ را بگیرد اما به دلیل مهارت ایسکو، برخورد به صورت ناخواسته رخ داده است. لاروبیا همچنین از دریافت توهینهای زیادی پس از این حادثه اظهار ناراحتی و بر بیگناهی خود در این زمینه تأکید کرد.
ضربه به بتیس
این مصدومیت ضربه سنگینی به تیم رئال بتیس محسوب میشود، چرا که ایسکو یکی از بازیکنان کلیدی و کاپیتان تیم است و نبود او در شروع فصل جدید لالیگا و همچنین بازیهای مرحله گروهی لیگ اروپا، چالش بزرگی برای مربی مانوئل پیگرینی ایجاد میکند. از سوی دیگر، کارشناسان و هواداران نسبت به شدت آسیبدیدگی نگرانیهایی داشتند اما با اعلام باشگاه، خبر رسیده که روند درمان ایسکو به صورت مناسب ادامه خواهد یافت و تلاش بر این است که بازگشت او با کمترین خطر مجدد همراه باشد.
در نهایت، مصدومیت ایسکو یادآور مشکلاتی است که بازیکن باتجربه اسپانیایی طی یک سال گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده است و اکنون تیم بتیس باید بدون حضور او خود را آماده فصل جدید کند. واکنش سریع لاروبیا و عذرخواهی او نشان داد که این حادثه هیچ قصد بدخواهانهای نداشته و صرفاً یک اتفاق ناگوار در زمین فوتبال بوده است.