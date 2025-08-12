پایان دوران پرحاشیه داروین نونیز در لیورپول

به گزارش ایلنا، وقتی که لیورپول تصمیم گرفت با هزینه‌ای هنگفت داروین نونیز را از بنفیکا جذب کند، کمتر کسی انتظارش را داشت که مهاجم جوان و مستعد اروگوئه‌ای تبدیل به یکی از چهره‌های نه‌چندان محبوب در آنفیلد شود اما مقایسه‌ها با ارلینگ هالند و رویاپردازی برای پرورش سوارز جدید، خیلی زود جایش را به تمسخر در فضای مجازی داد. نونیز از همان فصل ابتدایی حضور خود در لیورپول، با وجود کارایی خوب و عملکرد مثبت در روند تیمی کلوپ، با هدر دادن موقعیت‌های بزرگ گلزنی در ترکیب قرمزها شناخته شد و حالا پس از سه فصل حضور در لیورپول، کمتر کسی بین هواداران تیم از پیوستنش به الهلال عربستان ابراز نارضایتی می‌کند.

روز شنبه باشگاه لیورپول با انتشار بیانیه‌ای رسمی در شبکه‌های اجتماعی، جدایی داروین نونیز و انتقال او به الهلال عربستان را اعلام کرد. بر اساس توافق انجام شده میان دو باشگاه، این مهاجم ۲۶ ساله اروگوئه‌ای با مبلغ ۵۳ میلیون یورو راهی ریاض شد؛ رقمی که با احتساب پاداش‌ها می‌تواند تا حدود ۶۵ میلیون یورو افزایش یابد. قرارداد نونیز با الهلال تا تابستان ۲۰۲۸ اعتبار خواهد داشت. این انتقال در حالی انجام شد که نونیز در تابستان ۲۰۲۲ با سر و صدای فراوان و در قالب یکی از بزرگ‌ترین خریدهای تاریخ لیورپول، از بنفیکا به آنفیلد آمد. مبلغ این انتقال، با احتساب بندهای پاداش به حدود ۱۰۰ میلیون یورو می‌رسید و انتظارات بسیار بالایی از او وجود داشت تا جای خالی یک گلزن ثابت و بی‌رقیب را در ترکیب یورگن کلوپ پر کند. با این حال، آمار او در دو فصل حضور در لیگ برتر نتوانست با هزینه سنگینی که برای جذبش پرداخت شد، همخوانی داشته باشد.

در مجموع ۱۴۳ بازی رسمی برای لیورپول، نونیز ۴۰ گل زد و ۲۶ پاس گل داد؛ آماری که با توجه به بهای سنگین انتقالش، کمتر از حد انتظار ارزیابی شد. هرچند او در برخی مقاطع سایه‌ای از توانایی‌هایش را نشان داد و به خصوص در بازی‌های مهم گاهی تعیین‌کننده ظاهر شد، اما بی‌ثباتی در فرم، نوسانات زیاد در گلزنی و از دست دادن موقعیت‌های مهم، باعث شد تا منتقدانش او را نمادی از یک سرمایه‌گذاری ناموفق بدانند.

این مهاجم پیشین پنارول و آلمریا که تاکنون در ۳۵ بازی ملی ۱۳ گل برای اروگوئه به ثمر رسانده، حالا چالش جدیدی را در الهلال آغاز خواهد کرد؛ انتقالی که برای لیورپول به معنای پایان یکی از گران‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین خریدهای تاریخ باشگاه است.

انتهای پیام/