الهلال با نونیز، قید لواندوفسکی را زد؟

انتقال قرضی مهاجم بارسا به عربستان در هاله‌ای از ابهام

جذب داروین نونیز توسط الهلال عربستان، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر علاقه این باشگاه به روبرت لواندوفسکی را کمرنگ کرده است.

به گزارش ایلنا، الهلال با جذب داروین نونیز نشان داد که فعلاً تمایلی برای جذب روبرت لواندوفسکی نخواهد داشت. رسانه‌های عربستانی در هفته‌های اخیر خبر داده‌ بودند که الهلال به صورت جدی شرایط لواندوفسکی را زیر نظر دارد، به‌خصوص با نگاه به تابستان ۲۰۲۶ که قرارداد او با بارسلونا به پایان می‌رسد. حتی در عربستان گفته شد که باشگاه الهلال احتمال جذب این گلزن بارسا را همین تابستان بررسی کرده، هرچند با تمایل او همراه نبوده است.

توماش وودارتچیک، خبرنگار لهستانی نزدیک به این مهاجم، در این مدت تأکید داشت که لواندوفسکی هرگونه انتقال پیش از بسته شدن پنجره نقل‌ و انتقالات را رد می‌کند: «لواندوفسکی هیچ قصدی برای ترک بارسلونا ندارد. او خوشحال است، آماده فصل جدید بوده و مشتاق است قراردادش را کامل کند.»

الهلال اما در برابر پاسخ منفی مهاجم لهستانی، منفعل نمانده و بار دیگر بازار نقل‌ و انتقالات را با توافقی بزرگ به لرزه درآورده است: این باشگاه جذب داروین نونیز از لیورپول را با مبلغ ۵۳ میلیون یورو به‌ علاوه ۱۲ میلیون یورو پاداش نهایی کرده است که با توجه به سرمایه‌گذاری سنگین لیورپول در این تابستان، تقویت مالی بزرگی برای این باشگاه انگلیسی محسوب می‌شود.

این مهاجم اروگوئه‌ای با قراردادی سه‌ ساله و دستمزدی بیش از ۲۰ میلیون یورو در هر فصل به الهلال پیوسته است. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، این باشگاه در آینده نزدیک برای جذب لواندوفسکی که قراردادش با بارسلونا در پایان فصل جاری تمام می‌شود، حرکتی انجام نخواهد داد.

با این حال، او بدون شک در عربستان مشتریان زیادی خواهد داشت. همان‌طور که فصل گذشته و پیش از مصدومیت در انتهای فصل نشان داد، لواندوفسکی همچنان یک متخصص تمام‌عیار محوطه جریمه است و با وجود سن بالا، فصل را با آمار فوق‌العاده‌ای به پایان رساند: ۵۲ بازی و ۴۲ گل برای بارسا. باید دید آیا امسال هم می‌تواند این ریتم را حفظ کند یا خیر.

 

