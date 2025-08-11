واکنش هیجانی ساپینتو به گل اول استقلال مقابل تراکتور

به گزارش ایلنا، دیدار سوپرجام فوتبال ایران میان استقلال و تراکتور با برتری زودهنگام آبی‌پوشان آغاز شد. در دقیقه ۱۲، همکاری دقیق رامین رضاییان و روزبه چشمی منجر به گل نخست مسابقه شد.

رضاییان با یک ارسال تماشایی از روی ضربه کاشته، توپ را به محوطه جریمه تراکتور فرستاد و روزبه چشمی با پرشی بلند، زودتر از ادیب زارعی، دروازه‌بان تراکتور، ضربه سر خود را نواخت تا توپ از خط دروازه عبور کند و استقلال را یک بر صفر پیش بیندازد.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، به دلیل محرومیت چهارماهه‌اش نتوانست کنار زمین حاضر شود و این مسابقه را از روی سکوها تماشا کرد. این محرومیت به اتفاقات فینال جام حذفی دوره گذشته بازمی‌گردد؛ جایی که پس از اخراج او و حوادثی که روی سکوها رخ داد، کمیته انضباطی این حکم را صادر کرد. در دوره مدیریت قبلی استقلال، اعتراضی به این رأی نشد و در نتیجه محرومیت ساپینتو قطعی شد. هرچند حالا و با بازگشت دوباره او به ایران، باشگاه استقلال تلاش‌هایی را برای کاهش یا لغو این محرومیت آغاز کرده است، اما فعلاً سرمربی پرتغالی باید بازی‌ها را از بالا تماشا کند.

پس از گل چشمی، ساپینتو که در جایگاه ویژه نشسته بود، به همراه سایر اعضای باشگاه استقلال به شدت خوشحالی کرد. او در حالی که یک خودکار در دست داشت و مشغول یادداشت‌برداری نکات تاکتیکی بود، لبخند بزرگی روی صورتش داشت.

لحظاتی بعد، او این نکات را به یکی از دستیارانش که به نظر می‌رسید آنالیزور خارجی تیم باشد منتقل کرد. این آنالیزور که یک تلفن همراه نیز در دست داشت، بلافاصله موارد گفته شده توسط ساپینتو را به نیمکت تیم اطلاع داد تا پیام‌ها و تغییرات لازم به بازیکنان داخل زمین برسد.

ساپینتو از روی سکوها با دقت تمام حرکات تیمش را زیر نظر داشت و به کمک تیم آنالیز و ارتباط تلفنی با نیمکت، سعی می‌کرد استراتژی بازی را بدون حضور مستقیم در کنار زمین حفظ کند. جالب اینجاست که این شرایط حتی بین دو نیمه نیز ادامه دارد و او اجازه ورود به رختکن را ندارد. بنابراین ارتباطش با بازیکنان و کادرفنی فقط از طریق تماس تلفنی و پیام‌های منتقل شده توسط عوامل باشگاه امکان‌پذیر است.

