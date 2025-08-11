پرسپولیس در اسلامشهر؛
پیروزی شاگردان هاشمیان در پرطرفدارترین بازی پیشفصل
در دیداری پرشور که علیرغم برگزاری پشت درهای بسته، با حضور پرشمار تماشاگران اسلامشهری همراه بود، پرسپولیس با تک گل علیپور، تیم آریو را شکست داد.
به گزارش ایلنا، در دیداری دوستانه پیش از آغاز فصل بیست و پنجم، پرسپولیس در اسلامشهر به مصاف تیم آریو رفت. این بازی که با حضور پرشور تماشاگران اسلامشهری برگزار شد، فرصتی برای ارزیابی آمادگی سرخپوشان بود. وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، در این بازی از دو ترکیب متفاوت در سه نیمه استفاده کرد.
نیمه نخست با نتیجه صفر-صفر به پایان رسید، هرچند پرسپولیس چند فرصت گلزنی را از دست داد. همکاری امید عالیشاه با بازیکنان کناری مانند سلمانی و محمدی، موقعیتهایی را ایجاد کرد اما مدافعان آریو با دفاع منسجم مانع از گلزنی شدند. تکلهای دیدنی مدافعان پرسپولیس، از جمله براجعه، نیز مانع از خلق موقعیتهای خطرناک برای حریف شد. شوت سنگین سلمانی از پشت محوطه جریمه نیز با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.
در نیمه دوم، پرسپولیس با ترکیبی از بازیکنان اصلی به میدان آمد و موفق شد اختلاف را جبران کند. در دقیقه حساس، پاس عمقی سروش رفیعی، علیپور را در موقعیت گلزنی قرار داد و او با عبور از دروازهبان، تک گل پیروزی بخش پرسپولیس را به ثمر رساند. پیش از آن، علیپور یک فرصت خوب را از دست داده بود. همکاریهای دیگر بازیکنان پرسپولیس مانند بیفوما، شکاری، احمدزاده و عمری نیز موقعیتهایی را ایجاد کرد اما با دفع مدافعان یا واکنش دروازهبان حریف دفع شد. در دقایق پایانی، پرسپولیس با تعویضهایی مانند ورود محمد گندمی و ابوالفضل بابایی به جای پیام نیازمند و رضا شکاری، به دنبال حفظ و افزایش اختلاف بود.
پرسپولیس با این پیروزی، اردوی تدارکاتی خود را با روحیه بالا به پایان رساند و آماده رویارویی با چالشهای فصل جدید شد.