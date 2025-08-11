کرواسی- پرتغال: جذاب و ویژه با هنرنمایی استقلال و تراکتور

به گزارش ایلنا، تراکتور و استقلال امشب در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رخ در رخ هم قرار می‌گیرند. این بازی برای تعیین قهرمان سوپرجام است و طبق عرف تیم‌هایی که قهرمان لیگ برتر و جام حذفی شده‌اند فرصت خواهند داشت تا با برتری در این بازی یک جام دیگر را نیز صاحب شوند.

سوپرجام همیشه حکم شروع رسمی فصل فوتبال ایران را دارد، اما امسال داستان این بازی پیچیده‌تر است. از یک سو ریکاردو ساپینتو، مربی پرشور و جنجالی استقلال، که با بازیکنان تازه‌وارد و تغییرات گسترده پا به این نبرد می‌گذارد، نگاه‌ها را متوجه خود ساخته و از سوی دیگر دراگان اسکوچیچ، سرمربی آرام اما حسابگر تراکتور، که تیمش بعد از قهرمانی تاریخی لیگ، تشنه تثبیت قدرت است نگاه‌ها را معطوف به خود می‌کند. این تقابل دو مربی با دو سبک متفاوت است. یکی بی‌محابا و تشنه بازی هجومی و دیگری حسابگر. برتری این دیدار نه فقط برای دستیابی به جام، بلکه برای نمایش قدرت و آغاز جنگ روانی لیگ آینده حائز اهمیت است و هر دو سرمربی به این موضوع می‌اندیشند. این اولین تقابل رسمی دو مربی در ایران است و هر کدام می‌خواهند پیروزی را به‌عنوان پیام قدرت به رقبای لیگ ارسال کنند. تراکتور روی کاغذ میزبان محسوب می‌شود و از امتیازات تشریفاتی مانند انتخاب رختکن، لباس و بخش‌بندی تماشاگران برخوردار بوده اما بعید است این مزیت چندان اهمیتی داشته باشد چرا که نتیجه درون میدان مشخص خواهد شد و دو تیم باید با ارائه فوتبالی رو به جلو و کاملاً حساب شده به نتیجه لازم برسند.

تردیدی نباید داشت که این مسابقه فرصتی برای دو مربی است تا به‌عنوان پیش‌درآمدی بر لیگ، اقتدار خود را نشان دهند اما در اینکه بازنده این بازی دچار سکته پیش فصل خواهد شد نیز نباید تردیدی به دل راه داد.

باید توجه داشت که یکی از جذابیت‌های سوپرجام امسال همین جنبه بین‌المللی است؛ جایی که ما شاهد رقم خوردن یک فینال ایرانی با رنگ و بوی اروپایی هستیم. دراگان اسکوچیچ (کروات) و ریکاردو ساپینتو (پرتغالی) هر دو محصول مکتب فوتبال اروپا هستند، اما فلسفه فوتبالی‌شان کاملاً متفاوت است. اسکوچیچ با تکیه بر نظم تیمی، گردش توپ هوشمندانه و صبر تاکتیکی تیمش را روانه میدان خواهد کرد، اما فوتبال کرواسی به پرورش هافبک‌های خلاق و خواندن بازی معروف است و اسکوچیچ تلاش کرده همین ایده را در تراکتور پیاده کند. اسکوچیچ این میراث را به تراکتور آورده و تیمش معمولاً بازی را کنترل می‌کند و مالکیت قابل قبولی دارد و در لحظه مناسب ضربه می‌زند که استقلال باید به این ویژگی توجه داشته باشد. در سوی مقابل ساپینتو با فوتبال پرشور، هجومی و همراه با ریسک بالا تیمش را وارد میدان خواهد کرد. تأکید بر حرکات عرضی سریع، پاس‌های عمقی و استفاده از تکنیک فردی بازیکنان دیگر شاخصه ساپینتو است. او به تأسی از سبک مربیانی مثل مورینیو یا ژرژ ژسوس، سعی می‌کند با شور و احساس تیمش را به پیش ببرد که باید دید مقابل تیم تراکتور به نتیجه دلخواه خواهد رسید یا خیر؟

ترکیب استقلال مقابل تراکتور

آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، سامان فلاح، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، رامین رضاییان، دیدیه اندونگ، علیرضا کوشکی، مهران احمدی و محمدرضا آزادی

ترکیب تراکتور مقابل استقلال

ادیب زارعی، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، اودیل خامروبکوف، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، دوماگوی دروژدک و امیرحسین حسین‌زاده

