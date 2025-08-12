نبرد دروازهبانان در پاریس؛ شوالیه وارد میشود/ دوناروما و ماجرای سخت
با ورود لوکاس شوالیه، دروازهبان گرانقیمت لیل به پاریسنژرمن، جنگ دروازهبانی در این باشگاه به اوج خود رسیده است.
به گزارش ایلنا، در باشگاه پاریسنژرمن، رقابت و تنشها پشت دروازه به اوج خود رسیده است. پس از جذب لوکاس شوالیه، دروازهبان جدید و گرانقیمت از تیم لیل با مبلغ ۵۵ میلیون یورو، پیامهایی که باشگاه در معرفی او منتشر کرده، به نوعی کنایهای آشکار به جانلوئیجی دوناروما، دروازهبان مطرح ایتالیایی است که این روزها در پاریس وضعیت چندان مطلوبی ندارد.
در بیانیه رسمی پاریسنژرمن، شوالیه به عنوان دروازهبانی معرفی شد که «در خط دروازه، درگیریها و خروجها راحت است و بازی با توپ در پاهایش بسیار خوب است». این تأکید بر توانایی بازی با توپ، به شکل غیرمستقیم به انتقادهای مکرر رسانههای محلی از دوناروما اشاره دارد که اغلب او را به ضعف در کنترل توپ با پا و خروجهای ضعیف متهم میکنند. دوناروما که زمانی به عنوان قهرمان لیگ قهرمانان و سنگربان اصلی تیم ملی ایتالیا شناخته میشد، اکنون به نوعی تبدیل به بازیکنی اضافه در ترکیب پاریسنژرمن شده و به دنبال راهی برای ترک باشگاه است تا دوباره فرصت بازی به دست آورد.
شوالیه اما با اعتماد به نفس بالا اعلام کرده که قرار است دروازهبان شماره یک تیم باشد. او در اولین مصاحبه رسمی خود پس از پیوستن به پاریسنژرمن، از رابطهاش با لوئیس انریکه، سرمربی تیم، سخن گفت و او را بهترین مربی جهان خواند. شوالیه تأکید کرد که انریکه به سبک خاص خود، دروازهبان را یک بازیکن کلیدی در سیستم بازی میداند و انتظار دارد او نقش مهمی در بازیسازی تیم داشته باشد. همین موضوع نشاندهنده فاصله جایگاه او با دوناروما است، بازیکنی که در فصل گذشته به تدریج جایگاهش را از دست داد و حتی روس ماتوی سفونوف که تابستان گذشته به مبلغ ۲۰ میلیون یورو جذب شد، از او جلو زد.
دوناروما تاکنون حرفی نزده اما در روز اعلام رسمی شوالیه، در اینستاگرام خود عکسی از خانوادهاش منتشر کرد و با هشتگ «شماره یک» پیام ضمنی داد که هنوز خود را در صدر میداند. وضعیت دوناروما پیچیدهتر هم شده چون باید با حضور سفونوف و رقابت سنگین در پست دروازهبانی کنار بیاید. این در حالی است که پاریسنژرمن به دنبال فروش سفونوف است و شرایط در تیم به گونهای است که بازیکنان بزرگی همچون مارکینیوش، کاپیتان با تجربه، در پایان دوره حرفهای خود قرار دارند.
در نهایت، رقابت در پاریسنژرمن بین دروازهبانان به یک نبرد جدی و پرتنش تبدیل شده که ورود شوالیه، پیامی واضح به دوناروما است؛ باشگاه دنبال سنگربانی است که بتواند در بازی با توپ حرف اول را بزند و این وضعیت، آینده دوناروما را در پاریس بشدت مبهم کرده است.