اعلام ترکیب استقلال برای سوپرجام مقابل تراکتور/ ساپینتو به دنبال اولین جام

به گزارش ایلنا، در چارچوب بازی سوپرجام فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ استقلال میهمان تراکتور خواهد بود.

بر همین اساس ترکیب اصلی استقلال برای بازی امروز را به شرح زیر اعلام کردند:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، محمدرضا آزادی، رامین رضاییان، علیرضا کوشکی و سامان فلاح

از نکات جالب این ترکیب میتوان به حضور آنتونیو آدان در ترکیب استقلال و قرار گرفتن نازون روی نیمکت این تیم اشاره کرد.

انتهای پیام/