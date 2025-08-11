خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام ترکیب استقلال برای سوپرجام مقابل تراکتور/ ساپینتو به دنبال اولین جام

اعلام ترکیب استقلال برای سوپرجام مقابل تراکتور/ ساپینتو به دنبال اولین جام
کد خبر : 1672653
لینک کوتاه کپی شد.

با نظر ریکاردو ساپینتو، نفرات منتخب استقلال برای مصاف با تراکتور مشخص شدند.

به گزارش ایلنا، در چارچوب بازی سوپرجام فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ استقلال میهمان تراکتور خواهد بود.

بر همین اساس ترکیب اصلی استقلال برای بازی امروز را به شرح زیر اعلام کردند:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، محمدرضا آزادی، رامین رضاییان، علیرضا کوشکی و سامان فلاح

از نکات جالب این ترکیب میتوان به حضور آنتونیو آدان در ترکیب استقلال و قرار گرفتن نازون روی نیمکت این تیم اشاره کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور