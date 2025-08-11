رونمایی از ترکیب تراکتور در سوپرجام مقابل استقلال

به گزارش ایلنا، تیم تراکتور، قهرمان فصل گذشته لیگ برتر، برای کسب اولین جام فصل جدید، با ترکیبی نو و با تغییراتی اندک اما تاثیرگذار، مقابل استقلال صف‌آرایی خواهد کرد. شاکله اصلی تیم دراگان اسکوچیچ حفظ شده و تقویت‌هایی نیز صورت گرفته است؛ با این حال، سه تغییر مهم در ترکیب اولیه، پیش‌بینی عملکرد آن‌ها را تا حدودی دشوار می‌سازد.

دروازه بان:

با آغاز محرومیت چهارماهه علیرضا بیرانوند، تیم تراکتور بدون گلر شماره یک تیم ملی به میدان می‌رود. در این بازی، ادیب زارعی که به تازگی به تراکتور پیوسته، فرصت خواهد داشت تا اولین تجربه خود را با پیراهن تیم جدیدش رقم بزند.

خط دفاع:

در خط دفاعی، با وجود جذب صادق محرمی، دانیال اسماعیلی‌فر در ترکیب اصلی قرار گرفته است. شجاع خلیل‌زاده نیز به عنوان کاپیتان تیم حضور دارد، اما عارف آقاسی، زوج قبلی او در قلب دفاع، اکنون برای استقلال بازی می‌کند و جای او را در تراکتور، سدلار پر خواهد کرد. محمد نادری نیز همچون همیشه در پست دفاع چپ به میدان می‌رود.

خط میانی:

کمربند میانی تراکتور با محوریت ایگور پوستونسکی شکل می‌گیرد. جدایی جنجالی ریکاردو آلوز، یک تغییر دیگر را در این خط ایجاد کرده و خامروبکوف گزینه جایگزین اسکوچیچ برای این پست خواهد بود. مهدی هاشم‌نژاد نیز در یک خط جلوتر، به افزایش ضرباهنگ هجومی تراکتور کمک خواهد کرد.

خط حمله:

خط حمله تراکتور، تنها قسمتی از ترکیب است که نسبت به قبل دست‌نخورده باقی مانده است. دروژدک به عنوان مهاجم مرکزی حضور دارد و مهدی ترابی و امیرحسین حسین‌زاده از جناحین چپ و راست، او را در فاز هجومی یاری خواهند رساند.

بر این اساس، ترکیب تراکتور در مصاف سوپرجام مقابل استقلال به شرح زیر است:

ادیب زارعی، دانیال اسماعیلی‌فر، سدلار، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری، پوستونستکی، خامروبکوف، مهدی هاشم‌نژاد، مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده، دروژدک.

انتهای پیام/