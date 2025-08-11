خبرگزاری کار ایران
پیشنهاد نجومی النصر به کومان؛ وینگر بایرن در آستانه جدایی
النصر عربستان با کینگزلی کومان به توافق شخصی رسیده و پیشنهادی نجومی ارائه کرده که او را در صورت انتقال، به یکی از پردرآمدترین بازیکنان لیگ عربستان تبدیل می‌کند.

به گزارش ایلنا، النصر عربستان با کینگزلی کومان به توافق شخصی رسیده و پیشنهادی با دستمزد سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو (خالص) تا سال ۲۰۲۸ ارائه کرده است. این مبلغ، کومان را به یکی از پردرآمدترین بازیکنان لیگ حرفه‌ای عربستان تبدیل می‌کند.

النصر مذاکرات رسمی با بایرن مونیخ را برای انتقال کینگزلی کومان آغاز کرده است. پیشنهاد اولیه النصر روز جمعه (۸ آگوست ۲۰۲۵) به بایرن ارسال شده و مذاکرات بین باشگاه‌ها و نمایندگان بازیکن در جریان است. توافق نهایی به مذاکرات بر سر مبلغ انتقال بستگی دارد، که ممکن است بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون یورو باشد.

کومان، که تا سال ۲۰۲۷ با بایرن قرارداد دارد، دیگر جایگاه تضمین‌شده‌ای در ترکیب این تیم ندارد و با توجه به رقابت با بازیکنانی مانند مایکل اولیسه، بایرن آماده قبول کردن پیشنهاد النصر است. 

کومان، ۲۹ ساله، سال‌هاست که در بایرن مونیخ حضور دارد و با این تیم ۹ قهرمانی بوندسلیگا و یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا (۲۰۲۰) کسب کرده است. با این حال، مصدومیت‌های مکرر و عدم ثبات در عملکرد، جایگاه او را متزلزل کرده است. النصر در تابستان ۲۰۲۵ فعالیت نقل‌وانتقالاتی گسترده‌ای داشته و پس از جذب بازیکنانی مانند اینیگو مارتینز و ژوائو فلیکس، کومان را به عنوان هدف اصلی برای تقویت خط حمله در پست وینگر چپ شناسایی کرده است.

