خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیرحسین جلالی‌وند به استقلال خوزستان پیوست

امیرحسین جلالی‌وند به استقلال خوزستان پیوست
کد خبر : 1672586
لینک کوتاه کپی شد.

وینگر ۲۳ ساله اهوازی و ملی‌پوش سابق پایه‌های فوتبال ایران، به جمع شاگردان امیر خلیفه در لیگ برتر اضافه شد.

به گزارش ایلنا، امیرحسین جلالی‌وند، وینگر ۲۳ ساله و اهل اهواز که سابقه بازی در تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان را دارد، با تایید کادر فنی استقلال خوزستان به این تیم در لیگ برتر پیوست. جلالی‌وند فوتبال خود را از مدرسه فوتبال بهمن اهواز آغاز کرد و سپس به آکادمی فولاد خوزستان منتقل شد و مسیر حرفه‌ای خود را در این باشگاه ادامه داد.

در فصل نخست حضورش در لیگ پایه‌ها (۹۳-۹۴) در رده نونهالان، به عنوان وینگر راست موفق به ثبت ۶ گل و ۸ پاس گل شد. سال بعد در پست مهاجم، با به ثمر رساندن ۱۹ گل، عنوان آقای گل کشور را به دست آورد و جایزه کفش طلای بهترین بازیکن سال را کسب کرد. در رده نوجوانان نیز با وجود بازی‌های محدود، ۳ گل زد و در فصل بعد با ۱۴ گل، آقای گل این رده شد.

جلالی‌وند همچنین در رده جوانان فولاد، همزمان برای تیم امید باشگاه به میدان رفت و ۶ گل ثبت کرد. پس از جدایی از فولاد، به تیم امیدهای استقلال تهران پیوست و در پست هافبک میانی توانست به عنوان آقای پاس گل و گلزن شناخته شود. درخشش او در دربی امیدها سبب شد ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال بزرگسالان، او را به تمرینات تیم اصلی دعوت کند.

این بازیکن در لیگ بیست و سوم به استقلال خوزستان ملحق شد و در لیگ برتر ۸ بازی انجام داد. سپس نیم‌فصلی را برای فولاد نوین بازی کرد و در ۱۲ مسابقه ۲ گل و ۲ پاس گل ثبت کرد. جلالی‌وند سابقه حضور در اردوهای تیم ملی نوجوانان زیر نظر عباس چمنیان و تیم ملی جوانان به هدایت صمد مرفاوی را نیز دارد و در بازی‌های دوستانه ملی در روسیه نیز شرکت کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور