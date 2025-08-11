به گزارش ایلنا، امیرحسین جلالی‌وند، وینگر ۲۳ ساله و اهل اهواز که سابقه بازی در تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان را دارد، با تایید کادر فنی استقلال خوزستان به این تیم در لیگ برتر پیوست. جلالی‌وند فوتبال خود را از مدرسه فوتبال بهمن اهواز آغاز کرد و سپس به آکادمی فولاد خوزستان منتقل شد و مسیر حرفه‌ای خود را در این باشگاه ادامه داد.

در فصل نخست حضورش در لیگ پایه‌ها (۹۳-۹۴) در رده نونهالان، به عنوان وینگر راست موفق به ثبت ۶ گل و ۸ پاس گل شد. سال بعد در پست مهاجم، با به ثمر رساندن ۱۹ گل، عنوان آقای گل کشور را به دست آورد و جایزه کفش طلای بهترین بازیکن سال را کسب کرد. در رده نوجوانان نیز با وجود بازی‌های محدود، ۳ گل زد و در فصل بعد با ۱۴ گل، آقای گل این رده شد.

جلالی‌وند همچنین در رده جوانان فولاد، همزمان برای تیم امید باشگاه به میدان رفت و ۶ گل ثبت کرد. پس از جدایی از فولاد، به تیم امیدهای استقلال تهران پیوست و در پست هافبک میانی توانست به عنوان آقای پاس گل و گلزن شناخته شود. درخشش او در دربی امیدها سبب شد ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال بزرگسالان، او را به تمرینات تیم اصلی دعوت کند.

این بازیکن در لیگ بیست و سوم به استقلال خوزستان ملحق شد و در لیگ برتر ۸ بازی انجام داد. سپس نیم‌فصلی را برای فولاد نوین بازی کرد و در ۱۲ مسابقه ۲ گل و ۲ پاس گل ثبت کرد. جلالی‌وند سابقه حضور در اردوهای تیم ملی نوجوانان زیر نظر عباس چمنیان و تیم ملی جوانان به هدایت صمد مرفاوی را نیز دارد و در بازی‌های دوستانه ملی در روسیه نیز شرکت کرده است.

