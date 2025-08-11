خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آنتونیو آدان احتمالاً از ابتدا برای استقلال به میدان می‌رود

آنتونیو آدان احتمالاً از ابتدا برای استقلال به میدان می‌رود
کد خبر : 1672581
لینک کوتاه کپی شد.

در دیدار حساس سوپرجام ایران، گلر اسپانیایی تازه‌وارد تیم استقلال شانس بالایی برای حضور از ابتدا در زمین دارد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال امروز در دیدار سوپرجام ایران مقابل تراکتور تبریز صف‌آرایی می‌کند. این مسابقه که برای تعیین نخستین جام فصل جدید فوتبال ایران برگزار می‌شود، اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد و استقلالی‌ها امیدوارند با ترکیب تازه‌نفس و حضور بازیکنان کلیدی خود، این دیدار را با پیروزی به پایان برسانند.

آنتونیو آدان، دروازه‌بان ۳۷ ساله و با تجربه اسپانیایی، که به تازگی به استقلال پیوسته است، پس از مذاکراتی طولانی قرارداد خود را امضا کرده و در تمرینات اخیر تیم، عملکرد قابل توجهی داشته است. ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، با توجه به سابقه درخشان آدان و آمادگی او، قصد دارد این بازیکن را از ابتدا در ترکیب اصلی قرار دهد.

آدان پیش از پیوستن به استقلال، در تیم اسپورتینگ لیسبون پرتغال بازی می‌کرد؛ باشگاهی که ساپینتو نیز بخش مهمی از دوران فوتبالی‌اش را در آن سپری کرده است. در دوران حضور آدان در اسپورتینگ، تحت هدایت روبن آموریم، موفق به کسب قهرمانی لیگ پرتغال شده بود. هرچند به دلیل مصدومیت مدتی از میادین دور بود، اما حالا در آمادگی کامل قرار دارد و آماده است تا در اولین بازی‌اش برای استقلال، مقابل قهرمان فصل گذشته لیگ برتر قرار بگیرد.

باشگاه استقلال نیز با انتشار پوستر رسمی این دیدار، تصویر آدان را در مرکز توجه قرار داده که نشان‌دهنده اعتماد بالای کادر فنی به این دروازه‌بان است و به احتمال زیاد او در بازی امروز از ابتدا دروازه استقلال را محافظت خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور