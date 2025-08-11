به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال امروز در دیدار سوپرجام ایران مقابل تراکتور تبریز صف‌آرایی می‌کند. این مسابقه که برای تعیین نخستین جام فصل جدید فوتبال ایران برگزار می‌شود، اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد و استقلالی‌ها امیدوارند با ترکیب تازه‌نفس و حضور بازیکنان کلیدی خود، این دیدار را با پیروزی به پایان برسانند.

آنتونیو آدان، دروازه‌بان ۳۷ ساله و با تجربه اسپانیایی، که به تازگی به استقلال پیوسته است، پس از مذاکراتی طولانی قرارداد خود را امضا کرده و در تمرینات اخیر تیم، عملکرد قابل توجهی داشته است. ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، با توجه به سابقه درخشان آدان و آمادگی او، قصد دارد این بازیکن را از ابتدا در ترکیب اصلی قرار دهد.

آدان پیش از پیوستن به استقلال، در تیم اسپورتینگ لیسبون پرتغال بازی می‌کرد؛ باشگاهی که ساپینتو نیز بخش مهمی از دوران فوتبالی‌اش را در آن سپری کرده است. در دوران حضور آدان در اسپورتینگ، تحت هدایت روبن آموریم، موفق به کسب قهرمانی لیگ پرتغال شده بود. هرچند به دلیل مصدومیت مدتی از میادین دور بود، اما حالا در آمادگی کامل قرار دارد و آماده است تا در اولین بازی‌اش برای استقلال، مقابل قهرمان فصل گذشته لیگ برتر قرار بگیرد.

باشگاه استقلال نیز با انتشار پوستر رسمی این دیدار، تصویر آدان را در مرکز توجه قرار داده که نشان‌دهنده اعتماد بالای کادر فنی به این دروازه‌بان است و به احتمال زیاد او در بازی امروز از ابتدا دروازه استقلال را محافظت خواهد کرد.

