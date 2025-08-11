مهدی طارمی در آستانه انتخاب بین لیدزیونایتد و فولام
ستاره ایرانی اینترمیلان به زودی مقصد بعدی خود را از بین دو باشگاه انگلیسی لیدز یونایتد و فولام انتخاب خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، هر دو تیم مذاکرات خود را با مدیر برنامههای طارمی آغاز کردهاند و مهاجم سابق پورتو مشتاق حضور در لیگ برتر است.
بر اساس گزارش گاتزتا دلو اسپورت، مهدی طارمی روزهای پایانی حضورش در اینتر را سپری میکند و تصمیم نهایی درباره آیندهاش نزدیک است. اینتر به مهاجم ۳۳ ساله ایرانی و مدیر برنامههایش اعلام کرده که باید تیم جدیدی پیدا کنند و طی آخر هفته گذشته، هر دو باشگاه لیدز یونایتد و فولام از طریق واسطهها با طارمی تماس گرفتهاند.
هفته گذشته نیز کوریره دلو اسپورت از آماده شدن فولام برای سبقت گرفتن از لیدز در جذب طارمی خبر داده و از «دربی انگلیسی» برای به خدمت گرفتن این بازیکن گزارش داده بود.
گاتزتا میگوید طارمی تمایل زیادی به انتقال به فوتبال انگلیس دارد و با وجود اینکه لیدز در ابتدا به جذب او نزدیکتر به نظر میرسید، اکنون فولام هم به گزینه جدی تبدیل شده است. او که در تنها فصل حضورش در اینتر نتوانست عملکردی درخشان داشته باشد، حالا امیدوار است در لیگ برتر فرصت تازهای به دست آورد.
بر اساس گزارشها، طارمی هزینه انتقال بالایی نخواهد داشت و حتی احتمال انتقال او به صورت قرضی رایگان نیز مطرح شده است. تصمیم نهایی این مهاجم ملیپوش در روزهای آینده مشخص خواهد شد.