خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابهام بزرگ در ماجرای ریکاردو آلوز؛

فوری: کارت بازی خرید سپاهان برای تراکتور صادر شد!

فوری: کارت بازی خرید سپاهان برای تراکتور صادر شد!
کد خبر : 1672552
لینک کوتاه کپی شد.

در اقدامی بحث‌برانگیز، سازمان لیگ کارت بازی ریکاردو آلوز را به نام تراکتور صادر کرده است.

به گزارش ایلنا، در حالی که ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی چندی پیش با قراردادی جنجالی به سپاهان پیوست و حتی در مراسم رونمایی کیت جدید این تیم حاضر شد، تصویر تازه‌ای که به دست خبرنگار ما رسیده نشان می‌دهد سازمان لیگ، کارت شناسایی او را به نام باشگاه تراکتور صادر کرده است.

این اتفاق، ابهامات زیادی را درباره وضعیت قرارداد و مجوز بازی آلوز ایجاد کرده، به‌ویژه اینکه تراکتور این بازیکن را از ستون‌های اصلی فصل گذشته خود می‌دانست و هواداران تبریزی هنوز از جدایی او دلخور هستند. در سوی مقابل، سپاهان انتظار دارد با حل‌وفصل مسائل اداری، آلوز را در ترکیب تیم محرم نویدکیا به کار بگیرد.

ماجرای صدور کارت برای تیم سابق در حالی رقم می‌خورد که گفته می‌شود پیگیری‌های حقوقی و اداری بین دو باشگاه و سازمان لیگ ادامه دارد و باید دید در نهایت چه تیمی مجوز استفاده از این هافبک خلاق پرتغالی را در آغاز لیگ بیست‌وپنجم دریافت خواهد کرد.

این پرونده هنوز باز است و احتمالاً در روزهای آینده واکنش رسمی باشگاه‌ها و سازمان لیگ ابعاد تازه‌ای از آن را روشن خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور