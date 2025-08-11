فوری: کارت بازی خرید سپاهان برای تراکتور صادر شد!

به گزارش ایلنا، در حالی که ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی چندی پیش با قراردادی جنجالی به سپاهان پیوست و حتی در مراسم رونمایی کیت جدید این تیم حاضر شد، تصویر تازه‌ای که به دست خبرنگار ما رسیده نشان می‌دهد سازمان لیگ، کارت شناسایی او را به نام باشگاه تراکتور صادر کرده است.

این اتفاق، ابهامات زیادی را درباره وضعیت قرارداد و مجوز بازی آلوز ایجاد کرده، به‌ویژه اینکه تراکتور این بازیکن را از ستون‌های اصلی فصل گذشته خود می‌دانست و هواداران تبریزی هنوز از جدایی او دلخور هستند. در سوی مقابل، سپاهان انتظار دارد با حل‌وفصل مسائل اداری، آلوز را در ترکیب تیم محرم نویدکیا به کار بگیرد.

ماجرای صدور کارت برای تیم سابق در حالی رقم می‌خورد که گفته می‌شود پیگیری‌های حقوقی و اداری بین دو باشگاه و سازمان لیگ ادامه دارد و باید دید در نهایت چه تیمی مجوز استفاده از این هافبک خلاق پرتغالی را در آغاز لیگ بیست‌وپنجم دریافت خواهد کرد.

این پرونده هنوز باز است و احتمالاً در روزهای آینده واکنش رسمی باشگاه‌ها و سازمان لیگ ابعاد تازه‌ای از آن را روشن خواهد کرد.

