بالوتلی: آرزویم بازی کردن برای رئال مادرید است!
ماریو بالوتلی در گفتوگویی مفصل با گاتزتا دلو اسپورت از روزهای کوتاهش در آکادمی بارسلونا، آرزوی ناتمامش برای بازی در رئال مادرید، نقد فوتبال امروز و ماجراهای پرحاشیه زندگی شخصیاش گفت.
به ایلنا به نقل از گزارش گاتزتا دلو اسپورت، ماریو بالوتلی در مصاحبهای طولانی به مرور دوران حرفهای، آرزوهای تحققنیافته و زندگی شخصی خود پرداخت. او با علاقه خاصی از حضور کوتاهش در آکادمی جوانان بارسلونا یاد کرد؛ جایی که تنها در یک تورنمنت با پیراهن آبیاناری بازی کرد:«خیلی زیبا بود. با برادران دوس سانتوس، تیاگو آلکانتارا و بویان بودم. فقط به ما تکنیک یاد میدادند؛ کنترل و پاس در حرکت، بدون تاکتیک. لذتبخش بود که به زمین میرفتیم. آن تیم قطعا برای آن لیگ زیادی خوب بود و راحت میتوانستیم 15 بر صفر برنده شویم.»
بالوتلی که در آن روزها با زدن هشت گل در سه بازی توجهها را جلب کرده بود، در نهایت به دلیل اختلافات مالی بین باشگاه و نمایندگانش از لاماسیا جدا شد و به اینترمیلان پیوست.
مهاجم ایتالیایی همچنین تأکید کرد که هنوز یک رؤیای فوتبالی دارد: پوشیدن پیراهن رئال مادرید. او گفت:«دو یا سه سال دیگر میخواهم بازی کنم و بعد کنار برادرم انوک از فوتبال خداحافظی کنم. اما بله، رویایم این است که برای رئال مادرید بازی کنم.»
بالوتلی در بخش دیگری از صحبتهایش به نقد فوتبال امروز پرداخت و کمبود موقعیتهای تکبهتک، خلاقیت و کیفیت مهاجمان ایتالیایی را مورد انتقاد قرار داد. او همچنین اعتراف کرد که میتوانست در دوران حرفهایاش «سختتر کار کند» و از نداشتن فرصتهای بیشتر در تیم ملی ایتالیا ابراز تأسف کرد:«اگر فرصتهای بیشتری داشتم، شاید میتوانستم به رکورد ریوا (بهترین گلزن تاریخ آتزوری) نزدیک شوم. بعضیها نمیخواستند من در تیم ملی باشم، اما همه اینها گذشته است.»