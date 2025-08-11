دو شماره یک در فولاد: رقابت داغ پشت خط دروازه

خبرگزاری کار ایران
یحیی گل‌محمدی لیگ بیست‌وپنجم را با یکی از جذاب‌ترین رقابت‌های درون تیمی در پست دروازه‌بان آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا، فولاد خوزستان پیش از شروع فصل جدید، در خط دروازه خود به شرایطی ویژه رسیده است. اتکیر یوسوپوف، گلر ملی‌پوش ازبکستان که فصل گذشته عملکردی درخشان داشت، همچنان شماره یک تیم را در اختیار دارد. در مقابل، حامد لک، دروازه‌بان باتجربه و فینالیست لیگ قهرمانان آسیا، با تصمیم یحیی گل‌محمدی از مس رفسنجان جذب شده تا یک رقابت جدی برای سنگربانی فولاد شکل بگیرد.

با وجود حضور لک، شماره یک به یوسوپوف رسیده و لک طبق عادت سال‌های اخیرش با شماره ۸۱ وارد میدان می‌شود. این رقابت داخلی برای فولاد که هدف حضور در کورس قهرمانی را دارد، یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود. تجربه بازی‌های بزرگ و فشار بالای مسابقات آسیایی برای لک و توانایی‌های فنی و واکنش‌های سریع یوسوپوف، باعث شده گل‌محمدی در انتخاب دروازه‌بان اصلی کار سختی پیش‌رو داشته باشد.

فصل پیش‌رو برای فولاد فقط آغاز یک لیگ جدید نیست، بلکه آغاز یک دوئل تمام‌عیار در مهم‌ترین پست زمین خواهد بود.

