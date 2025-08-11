به گزارش ایلنا، بازیکنان لخ پوزنان در حال آماده‌سازی برای دیدار برگشت مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا برابر ستاره سرخ بلگراد هستند، اما این باشگاه خبر ناامیدکننده‌ای برای هوادارانش دارد؛ علی قلی‌زاده نمی‌تواند در این مسابقه حضور داشته باشد.

این هافبک ایرانی در جریان تمرین روز شنبه دچار آسیب‌دیدگی شد و طبق تشخیص اولیه، عضله نزدیک‌کننده ران او آسیب دیده است.

رافائول هینا، رئیس کادر پزشکی باشگاه، توضیح داد:«روز یکشنبه تصمیم گرفته شد که این بازیکن طی هفته آینده دو معاینه پزشکی انجام دهد؛ یکی در لهستان و دیگری در خارج از کشور. پس از این مشاوره‌ها، برنامه درمانی مشخص خواهد شد و بر اساس آن، مدت دوری او از میادین تعیین می‌شود.»

لخ پوزنان که خود را برای سفر به بلگراد و رویارویی سرنوشت‌ساز با ستاره سرخ آماده می‌کند، حالا باید بدون قلی‌زاده پا به میدان بگذارد. این بازیکن به همراه تیم راهی بالکان نخواهد شد و در این دیدار حساس غایب است.

