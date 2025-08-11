رم به جمع مشتریان ستاره مازاد یونایتد پیوست

خبرگزاری کار ایران
باشگاه رم نیز به صف تیم‌هایی پیوست که برای جذب جیدون سانچو، وینگر مغضوب منچستریونایتد، وارد عمل شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از  اسپورت ایتالیا، رم پس از کسب اطلاعات درباره شرایط انتقال جیدون سانچو، حالا به‌طور جدی برای جذب این وینگر انگلیسی وارد رقابت شده است. این بازیکن ۲۵ ساله پیش‌تر در حال مذاکره با یوونتوس بود  اما روند این انتقال متوقف شد.

سباستین کل، مدیر ورزشی بروسیا دورتموند، پیش‌تر تأیید کرده بود که این باشگاه در حال بررسی گزینه‌هایی برای بازگرداندن سانچو است، اما هیچ‌یک از مذاکرات تاکنون پیشرفت چشمگیری نداشته است.

گزارش شده منچستریونایتد این بازیکن را با قیمتی در حدود ۲۰ میلیون یورو (۱۷ میلیون پوند / ۲۳ میلیون دلار) به فروش می‌گذارد، اما بیشتر باشگاه‌های علاقه‌مند یا حاضر به پرداخت این مبلغ نیستند یا تنها به دنبال قرارداد قرضی با بند خرید هستند.

در ایتالیا، اینتر نیز وضعیت سانچو را زیر نظر دارد، به‌ویژه در شرایطی که انتقال آدِمولا لوکمن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. با این حال، یوونتوس همچنان نزدیک‌ترین گزینه به جذب این بازیکن به شمار می‌رود و گفته می‌شود سانچو حتی با این باشگاه بر سر شرایط شخصی نیز به توافق رسیده است.

منچستریونایتد قصد دارد در این تابستان چند بازیکن جدید جذب کند، اما پیش از آن در تلاش است تعدادی از بازیکنان فعلی را واگذار کند. این باشگاه انگلیسی آماده فروش الخاندرو گارناچو، آنتونی و سانچو است تا بتواند وارد مذاکره با برایتون برای جذب کارلوس بالبا شود.

