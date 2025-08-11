حمایت جنجالی خواننده مشهور آرژانتینی از یامال
خواننده مشهور آرژانتینی با حضور در دیدار جام خوان گامپر بارسلونا مقابل کومو و پوشیدن پیراهن شماره ۱۰ لامین یامال، شایعات درباره رابطه احتمالی خود با ستاره جوان کاتالانها را دوباره زنده کرد.
به گزارش ایلنا، نیکی نیکول، خواننده مطرح آرژانتینی، با حضور در ورزشگاه یوهان کرایف و تماشای دیدار دوستانه بارسلونا و کومو، توجه رسانهها را به خود جلب کرد. این چهره شناختهشده ۲۴ ساله پیراهن شماره ۱۰ لامین یامال را به تن داشت و سه نفر از همراهانش نیز همین لباس را پوشیده بودند؛ اقدامی که بار دیگر گمانهزنیها درباره ارتباط نزدیک او با پدیده ۱۸ ساله بارسلونا را شدت بخشید.
شایعات درباره این دو از تیرماه و پس از حضور نیکول در جشن تولد یامال آغاز شد. با این حال، از آن زمان تاکنون، به دلیل حضور بارسلونا در تور پیشفصل آسیایی و تمرکز نیکول بر فعالیتهای موسیقیاییاش، فرصت چندانی برای دیده شدن در کنار هم پیدا نکردهاند. حالا پوشیدن پیراهن یامال در انظار عمومی، بار دیگر این بحثها را در رسانهها زنده کرده است.
نیکول که بیش از ۲۱ میلیون دنبالکننده در اینستاگرام دارد، یکی از چهرههای پرطرفدار میان نسل جوان در آمریکای لاتین و فراتر از آن است. حمایت علنی او از یامال، بدون شک بر تب و تاب رسانهای پیرامون این رابطه احتمالی خواهد افزود. رسانههای اسپانیایی نیز سریعاً احتمال فراتر بودن این ارتباط از یک دوستی ساده را مطرح کردهاند.
بارسلونا اکنون تمرکز خود را بر دفاع از عنوان قهرمانی لالیگا معطوف کرده و یامال یکی از ارکان اصلی این مسیر خواهد بود. با این حال، خارج از زمین فوتبال، رسانهها و هواداران همچنان چشمبهراه خبرهایی درباره زندگی شخصی این وینگر جوان خواهند بود، هرچند فعلاً هم یامال و هم نیکول سکوت خود را در قبال این شایعات حفظ کردهاند.