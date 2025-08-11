آریا یوسفی: حضور نویدکیا و عقیلی، روحیه سپاهان را بالا برده است
بازیکن جوان تیم فوتبال سپاهان از آمادگی این تیم برای مصاف حساس با الدحیل قطر در پلیآف لیگ نخبگان آسیا خبر داد و بر همدلی بازیکنان و کادر فنی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، آریا یوسفی، بازیکن جوان تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران، در حاشیه نخستین جلسه تمرینی این تیم در دوحه پیش از دیدار حساس برابر الدحیل قطر اظهار داشت: «خدا را شکر تمرینات را زود آغاز کردیم و به سطح آمادگی خوبی رسیدهایم. برای یک بازی سخت آماده هستیم و امیدواریم بتوانیم نتیجه مطلوبی کسب کنیم.»
او در خصوص تأثیر حضور چهرههای شاخص سپاهان در کادر فنی گفت: «حضور افرادی مانند محرم نویدکیا و هادی عقیلی در رأس کادر فنی، از نظر روحی و روانی تیم را بسیار تقویت کرده است. همدلی خوبی بین اعضای تیم برقرار است و همه با امید و تلاش مضاعف به میدان میرویم تا بهترین نتیجه را به دست آوریم.»
یوسفی درباره بازیکنان تازهوارد سپاهان افزود: «بازیکنان باکیفیتی به تیم اضافه شدهاند و خیلی سریع با سایر بازیکنان هماهنگ شدند. خوشحالیم که چنین نفراتی در کنار ما هستند.»
او همچنین در خصوص برنامه آمادهسازی تیم پیش از مصاف با الدحیل توضیح داد:«تمرینات را زودتر از سایر تیمها شروع کردیم تا به آمادگی مطلوب برسیم. در دوحه هم دو جلسه تمرین سخت را پشت سر میگذاریم و امیدوارم تلاشهای ما به نتیجه برسد.»
بازیکن سپاهان درباره شرایط آبوهوایی قطر گفت: «برای تطبیق با شرایط آب و هوای گرم و شرجی، زودتر به دوحه آمدیم. هوا بسیار شرجی است اما این موضوع مانعی برای کار ما نخواهد بود.»
یوسفی در پایان خطاب به هواداران سپاهان گفت: «امیدوارم بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم. سال گذشته کمی بدشانسی آوردیم اما امیدوارم امسال با عملکرد بهتر، نتایج بهتری نیز به دست آوریم.»
لازم به ذکر است، تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران در چارچوب پلیآف لیگ نخبگان آسیا، روز سهشنبه ۲۱ مرداد، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران، به مصاف الدحیل قطر خواهد رفت.