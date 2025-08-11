خبرگزاری کار ایران
هافبک سابق پرسپولیس به استقلال خوزستان پیوست

کد خبر : 1672429
هافبک ۲۵ ساله و محصول آکادمی استقلال خوزستان پس از سال‌ها حضور در تیم‌های مختلف فوتبال کشور، بار دیگر به جمع آبی‌پوشان جنوبی پیوست.

به گزارش ایلنا، محمد شریفی، بازیکن اسبق و محصول آکادمی باشگاه استقلال خوزستان، پس از چند فصل حضور در تیم‌های مختلف فوتبال کشور، دوباره به خانه بازگشت و پیراهن آبی‌پوشان جنوبی را بر تن کرد.

این هافبک ۲۵ ساله که توانایی بازی در هر دو پست هافبک دفاعی و تهاجمی را دارد، سابقه بیش از ۸ سال حضور در لیگ برتر و یک فصل تجربه در لیگ یک را در کارنامه خود ثبت کرده است. شریفی تاکنون بیش از ۱۰۰ بازی رسمی در لیگ برتر انجام داده و موفق به ثبت ۵ پاس گل و ۲ گل شده است.

شریفی پیش‌تر سابقه بازی در تیم‌های استقلال خوزستان، سایپا، پرسپولیس، نساجی مازندران، داماش گیلان و بعثت کرمانشاه را دارد و در رقابت‌هایی همچون جام باشگاه‌های آسیا، جام جهانی نوجوانان و سوپرکاپ ایران به میدان رفته است. از افتخارات او می‌توان به قهرمانی در دو دوره لیگ برتر با پرسپولیس و حضور در سوپرکاپ با نساجی اشاره کرد.

با نظر مثبت کادر فنی، شریفی این فصل بار دیگر به جمع آبی‌پوشان جنوبی بازگشته تا فصل تازه‌ای از همکاری‌اش با باشگاه استقلال خوزستان آغاز شود.

