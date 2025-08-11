خبرگزاری کار ایران
ترکیب احتمالی استقلال در سوپرجام

ترکیب احتمالی استقلال در سوپرجام
آبی‌های پایتخت با بازگشت ریکاردو ساپینتو و ترکیبی متنوع از باتجربه‌ها و چهره‌های جدید، آماده‌اند تا برابر تراکتور برای دومین قهرمانی سوپرجام تاریخ باشگاه بجنگند.

به گزارش ایلنا، دیدار امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میان استقلال، قهرمان جام حذفی، و تراکتور، قهرمان لیگ برتر، نخستین جام فصل را مشخص خواهد کرد. این مسابقه نه‌تنها می‌تواند آغازگر یک فصل موفق برای هر دو تیم باشد، بلکه پیام مهمی برای رقبای لیگ خواهد داشت.

ریکاردو ساپینتو که تنها جام سوپرجام تاریخ استقلال را در کارنامه دارد، این بار نیز با انگیزه تکرار آن موفقیت به میدان آمده است. ترکیب احتمالی آبی‌پوشان از چهره‌های شناخته‌شده و خریدهای تازه تشکیل شده و به نظر می‌رسد سرمربی پرتغالی قصد دارد با ترکیبی متعادل، ابتدا کنترل بازی را به دست بگیرد و سپس به دنبال ضربه نهایی باشد.

دروازه استقلال امروز در اختیار آنتونیو آدان خواهد بود، گلر باتجربه اسپانیایی که پس از بیش از ۵۰۰ روز دوری به میدان رسمی بازمی‌گردد. زوج دفاع مرکزی را عارف آقاسی، مدافع فصل قبل تراکتور، و آرمین سهرابیان تشکیل می‌دهند؛ صالح حردانی در سمت راست و حسین گودرزی به عنوان چهره جدید در سمت چپ خط دفاعی قرار می‌گیرند.

در میانه میدان، روزبه چشمی به عنوان کاپیتان تیم وظیفه هدایت بازی و کنترل ریتم را برعهده دارد و در کنار دیدیه اندونگ و امیرمحمد رزاقی‌نیا بازی خواهد کرد. جناحین تهاجمی استقلال با حضور رامین رضاییان در راست و علیرضا کوشکی در چپ، از پویاترین خطوط حمله لیگ محسوب می‌شوند. در خط نوک هم سعید سحرخیزان، مهاجم تازه‌وارد از روسیه، امید اصلی گل‌زنی آبی‌ها خواهد بود.

ترکیب احتمالی استقلال

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، امیرمحمد رزاقی‌نیا، رامین رضاییان، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

