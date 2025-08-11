ترکیب احتمالی تراکتور برای جدال سوپرجام با استقلال
سرخپوشان تبریزی با ترکیبی متحولشده و غیبت چند مهره کلیدی، آماده رویارویی با استقلال در دیدار حساس سوپرجام میشوند.
به گزارش ایلنا، تراکتور امشب در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برابر استقلال صفآرایی خواهد کرد و در شرایطی که غیبت علیرضا بیرانوند، سنگربان ملیپوش این تیم، مهمترین تغییر اجباری ترکیب است، ادیب زارعی مأموریت حفاظت از دروازه را برعهده خواهد داشت.
در خط دفاعی، غیبت عارف آقاسی که این بار با پیراهن آبی مقابل تیم سابقش قرار میگیرد، به چشم میآید. دانیال اسماعیلیفر در سمت راست، محمد نادری در سمت چپ و زوج میانی شجاع خلیلزاده و الکساندر سدلار، ساختار دفاعی تراکتور را تکمیل میکنند.
میانه میدان سرخپوشان با زوج ایگور پوستونسکی و تیبور هلیلوویچ در پستهای دفاعی و مرکزی شکل میگیرد و مهدی ترابی به همراه مهدی هاشمنژاد در نقش وینگرها وظیفه نفوذ و تغذیه خط حمله را خواهند داشت.
خط تهاجمی تراکتور نیز با حضور امیرحسین حسینزاده به عنوان مهاجم دوم و دوماگوی دروژدک به عنوان مهاجم هدف، سازماندهی شده و اشتراکالی نیز به عنوان گزینه تعویضی روی نیمکت خواهد بود. با این ترکیب، اسکوچیچ امیدوار است برابر قهرمان جام حذفی، هم جام سوپرجام را فتح کند و هم شروعی قدرتمند در فصل جدید رقم بزند.
ترکیب احتمالی تراکتور:
ادیب زارعی، دانیال اسماعیلیفر، الکساندر سدلار، شجاع خلیلزاده، محمد نادری، ایگور پوستونستکی، تیبور هلیلوویچ، مهدی ترابی، مهدی هاشمنژاد، امیرحسین حسینزاده و دوماگوی دروژدک