ساعت بازی سوپرجام استقلال و تراکتور

به گزارش ایلنا، پس از وقفه ۷۲ روزه در فوتبال ایران، سرانجام فصل جدید با دیدار سوپرجام میان استقلال و تراکتور آغاز خواهد شد. تراکتور به عنوان قهرمان فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر و استقلال در قامت قهرمان جام حذفی، امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برای کسب نخستین جام فصل با هم روبرو خواهند شد. این دیدار حساس، نه‌تنها نخستین جام فصل را مشخص می‌کند، بلکه می‌تواند تاثیر زیادی بر روحیه و روند دو تیم در ادامه رقابت‌ها داشته باشد.

این بازی از ساعت 19:30 به وقت تهران برگزار می‌شود و باید دید کدام تیم به مقام قهرمانی خواهد رسید.

