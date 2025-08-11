خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساعت بازی سوپرجام استقلال و تراکتور

ساعت بازی سوپرجام استقلال و تراکتور
کد خبر : 1672387
لینک کوتاه کپی شد.

قهرمانان فصل گذشته امشب در اصفهان رو به روی هم صف آرایی می‌کنند.

به گزارش ایلنا، پس از وقفه ۷۲ روزه در فوتبال ایران، سرانجام فصل جدید با دیدار سوپرجام میان استقلال و تراکتور آغاز خواهد شد. تراکتور به عنوان قهرمان فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر و استقلال در قامت قهرمان جام حذفی، امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برای کسب نخستین جام فصل با هم روبرو خواهند شد. این دیدار حساس، نه‌تنها نخستین جام فصل را مشخص می‌کند، بلکه می‌تواند تاثیر زیادی بر روحیه و روند دو تیم در ادامه رقابت‌ها داشته باشد.

این بازی از ساعت 19:30  به وقت تهران برگزار می‌شود و باید دید کدام تیم به مقام قهرمانی خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور