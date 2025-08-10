به گزارش ایلنا، در حالیکه فوتبال ایران خود را آماده تماشای دیدار فینال سوپرجام می‌کند، تیم‌های استقلال و تراکتور فردا (دوشنبه) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا تکلیف قهرمان این جام مشخص شود.

کاروان استقلال عصر امروز وارد شهر اصفهان شد و پس از استقرار در هتل محل اقامت خود، بلافاصله وارد فاز نهایی آماده‌سازی برای این رویارویی حساس شد. پیش از این اعلام شده بود که نشست خبری آبی پوشان، طبق برنامه از ساعت ۱۸ در نشست خبری پیش از بازی شرکت خواهد کرد.

اما در خبری غیرمنتظره، اعلام شد اعضای تیم فوتبال استقلال به کلی تصمیم به عدم حضور در این نشست خبری گرفته‌اند. این در حالی است که ساپینتو به دلیل محرومیت، از حضور روی نیمکت تیمش در بازی فردا محروم است. حتی اگر کاروان استقلال زودتر به اصفهان رسیده بود، نیز قرار بر این بود که یکی از دستیاران او به جای وی در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کند.

در نهایت، استقلالی‌ها به طور کامل از حضور در نشست خبری انصراف دادند تا سکوت، حواشی پیش از بازی را در اردوی آبی‌ها فرا بگیرد. این در حالی است که در سوی مقابل، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، طبق برنامه اعلام شده و بدون هیچ تغییری، در نشست خبری حاضر خواهد شد تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.

