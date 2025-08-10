خبرگزاری کار ایران
کاماوینگا و مصدومیت مچ پا؛ معجزه دوباره تکرار می‌شود؟
مصدومیت جدید هافبک فرانسوی رئال مادرید، ابهاماتی را درباره حضور او در هفته ابتدایی لالیگا به وجود آورده است.

به گزارش ایلنا، ادواردو کاماوینگا، ستاره جوان و آینده‌دار خط میانی رئال مادرید، بار دیگر با مصدومیت از ناحیه مچ پا مواجه شده است. این اتفاق، نگرانی‌هایی را در آستانه شروع رقابت‌های لالیگا به وجود آورده و هنوز وضعیت حضور این هافبک فرانسوی در دیدار افتتاحیه که کمتر از ده روز دیگر برگزار می‌شود، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این مصدومیت جدید در حالی رخ می‌دهد که کاماوینگا در ماه آوریل سال گذشته نیز با یک پارگی کامل تاندون روبرو شده بود. آن زمان، پیش‌بینی‌ها حاکی از دوری ۳ تا ۴ ماهه او از میادین بود، اما این بازیکن با اراده و تلاش مثال‌زدنی، دوران نقاهت خود را به شکل معجزه‌آسایی کوتاه‌تر کرد. در کمال ناباوری، او تنها پس از ۵۰ روز تمرین با توپ را از سر گرفت و بازگشت زودهنگامش به میادین، فراتر از انتظارات بود. این پیشرفت باورنکردنی، حتی احتمال حضور او در تورنمنت‌های بزرگ جهانی را نیز که پیش‌تر غیرممکن به نظر می‌رسید، بار دیگر زنده کرده است.

با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد کاماوینگا، او به مهره‌ای کلیدی در تفکرات تاکتیکی کارلو آنچلوتی تبدیل شده است. توانایی او در اعمال پرس شدید در فاز دفاعی و همچنین قابلیت‌هایش در شکستن خطوط دفاعی حریف، او را به بازیکنی چندکاره تبدیل کرده است.

در غیاب لوکا مودریچ، که پس از جام جهانی از فوتبال خداحافظی خواهد کرد، رئال مادرید هنوز نتوانسته جانشینی ایده‌آل با سبک بازی‌سازی او پیدا کند. اگرچه کاماوینگا از نظر سبک بازی متفاوت از مودریچ است، اما تشکیل مثلثی مستحکم در کنار اورلین شوامنی و فدریکو والورده، می‌تواند نقش حیاتی در سازماندهی و پویایی خط هافبک رئال مادرید ایفا کند و خلاء ناشی از غیبت مودریچ را به خوبی پوشش دهد.

