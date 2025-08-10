اشرف حکیمی: اگر توپ طلا را ببرم حقم است!
اشرف حکیمی درباره فصل تازه با پاری سنژرمن، شانس دفاع از عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان و حضور نامش در بحث توپ طلا صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، مدافع راست پیاسجی که بهترین فصل دوران حرفهایاش را زیر نظر لوئیس انریکه پشت سر گذاشت، در گفتوگو با کانال پلاس فرانسه تأکید کرد دستاوردهایش به عنوان یک مدافع استثنایی بوده است.
او گفت:«وقتی اسمم در بحث توپ طلا مطرح میشود، مثل یک رویاست. اگر شانسی برای بردن داشته باشم فکر میکنم سزاوارش هم هستم. فصلی که پشت سر گذاشتم تاریخی بود و بازیکنان زیادی نیستند که بهعنوان یک مدافع در یکچهارم نهایی و نیمهنهایی و فینال گل زده باشند. خیلیها فکر میکنند مهاجم هستم اما من مدافعِ چهاردفاعه هستم و کار پیچیدهتر است. آمارهایی که امسال ثبت کردم آمار یک مدافع معمولی نیست و وقتی مدافعی چنین کاری میکند بهنظرم بیش از یک مهاجم شایسته تقدیر است.»
حکیمی درباره شانس پاری سنژرمن برای تکرار قهرمانی اروپا و رقبای اصلی گفت:«فکر نمیکنم چون قهرمان فعلی هستیم پس خودبهخود مدعی اول باشیم. ما تیم قدرتمندی داریم اما میدانم تیمهای زیادی بازیکنان بزرگ جذب کردهاند. با این حال تمرکزمان را حفظ میکنیم مسیر خودمان را ادامه میدهیم و میخواهیم دو بار پیاپی قهرمان شویم. اگر بخواهم از رقبا نام ببرم رئال مادرید و بارسلونا و لیورپول که خیلی خرید کرده و منچسترسیتی هستند. اما آماده رویارویی با همه هستیم.»
او درباره رئال مادرید افزود:«آخرین باری که مقابلشان بازی کردیم از نظر آمادگی و کار تیمی و وضعیت بدنی بهتر بودیم و این را در زمین نشان دادیم. کیلیان کمی ناامید بود. زیاد دربارهاش حرف نزدیم فقط بین دو نیمه با هم شوخی کردیم.»