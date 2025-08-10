استقلال منتظر تصمیم ساپینتو درباره آل کثیر

به گزارش ایلنا، وضعیت عیسی آل‌کثیر، مهاجم باتجربه فوتبال ایران که اخیراً با استقلال تهران قرارداد بسته بود، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این بازیکن پس از پیوستن به جمع آبی‌پوشان، با موج گسترده‌ای از واکنش‌های منفی هواداران مواجه شد؛ موضوعی که در نهایت باعث شد باشگاه استقلال در صدد فسخ قرارداد او برآید.

طی روزهای گذشته، شایعاتی مبنی بر احتمال حضور آل‌کثیر در استقلال خوزستان مطرح شده است و همین موضوع توجه اهالی فوتبال را به خود جلب کرده است. این انتقال در صورت نهایی شدن، به شکل قرضی انجام خواهد شد و مذاکرات میان دو باشگاه همچنان ادامه دارد.

علی نظری جویباری، مدیرعامل استقلال، امروز درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار داشت: «هنوز چیزی به‌صورت رسمی به ما اعلام نشده و تصمیم نهایی در این خصوص را آقای ساپینتو خواهد گرفت. هر تصمیمی که ایشان بگیرند، ما کاملاً تبعیت می‌کنیم.

او ادامه داد: «حتی در بحث جذب بازیکن نیز آقای ساپینتو به عنوان نفر اول نظر می‌دهند و آقای سیدورف در جایگاه مشاور، پیشنهادهای لازم را ارائه می‌دهند تا بر اساس آن بازیکن مورد نظر جذب شود.» این اظهارات نشان می‌دهد که سرنوشت آل‌کثیر در نهایت به نظر سرمربی پرتغالی گره خورده است.

از سوی دیگر، شهرام هزاریان، سخنگو و عضو هیئت‌مدیره استقلال خوزستان، ضمن تأیید مذاکرات اولیه با آل‌کثیر گفته بود: «آل‌کثیر یکی از گزینه‌های ما برای تقویت تیم است و مذاکراتی در این زمینه انجام شده است. هدف ما این است که در صورت تأیید امیر خلیفه‌اصل، سرمربی تیم، و رسیدن به توافق با استقلال تهران، او را به‌صورت قرضی به خدمت بگیریم. تا زمانی که این مراحل تکمیل نشود، نمی‌توان از نهایی شدن انتقال صحبت کرد.» این اظهارات بار دیگر نشان داد که ماجرای آل‌کثیر هنوز به پایان نرسیده و باید منتظر تحولات روزهای آینده ماند.

