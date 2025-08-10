بارسلونای ترسناک

به گزارش ایلنا، شرایط مالی بارسلونا باعث شده که فلیک و دکو از تابستان گذشته ترکیب تیم را به شکلی بچینند که اکثر بازیکنان قابلیت بازی در چند پست و ایفای نقش‌های متفاوت را داشته باشند. در سیستم معمول ۴-۲-۳-۱، به جز دروازه‌بان‌ها و روبرت لواندوفسکی که تنها مهاجم نوک تخصصی تیم است، سایر بازیکنان آزادی عمل بالایی برای تغییر جایگاه دارند.

فصل گذشته کادر فنی بسته به شرایط مسابقه و مقطع زمانی، ترکیب‌های متنوعی را امتحان کرد. حالا با اضافه شدن مهاجم انگلیسی و آزمون بازیکنان در دیدارهای دوستانه مقابل ویسل کوبه، سئول و دائگو، این تنوع دوچندان شده است.

در خط دروازه، خوان گارسیا انتخاب اصلی فلیک است و باشگاه برای فعال کردن بند فسخ ۲۵ میلیون یورویی او از اسپانیول اقدام کرد. درخواست کادر فنی، حفظ شزنی برای دو فصل دیگر به‌عنوان دروازه‌بان باتجربه بود و دیه‌گو کوچن نیز به‌عنوان سومین گلر از آکادمی به تیم اضافه شده است. در عین حال، وضعیت مارک‌آندره تراشتگن به دلیل مصدومیت و اختلاف با باشگاه همچنان نامشخص است و ایناکی پنا نیز احتمالاً راهی تیم دیگری خواهد شد.

در خط دفاع، ماندن رونالد آرائوخو و حضور جوفره تورنتس از تیم دوم، گزینه‌های تازه‌ای پیش روی فلیک گذاشته است. ترکیب فصل گذشته با حضور کنده، کوبارسی، اینیگو مارتینز و بالده ثابت بود اما امسال آرائوخو جانشین اینیگو خواهد شد. چند مدافع قابلیت بازی همزمان در پست مدافع کناری و میانی را دارند، از جمله کنده، اریک گارسیا و جرارد مارتین. همچنین مارک کاسادو می‌تواند در پست دفاع راست بازی کند.

در خط هافبک، فرانکی دی‌یونگ و پدری زوج اصلی فلیک در پست هافبک دو محوره هستند. گاوی، که فلیک او را مناسب اضافه شدن از عقب به خط حمله می‌داند و مارک کاسادو برای یک جای ثابت رقابت می‌کنند. مارک برنال پس از مصدومیت طولانی در تلاش برای بازگشت است و فرمین لوپز نیز گهگاه در این پست بازی کرده است.

در خط حمله، ترکیب لامین یامال، رافینیا و لواندوفسکی تقریباً غیرقابل تغییر به نظر می‌رسد اما فلیک می‌تواند با حضور فِران تورس و رشفورد که توانایی بازی در هر سه پست هجومی را دارند، تغییرات گسترده‌ای ایجاد کند.

رافینیا می‌تواند به سمت راست برود، فرمین و حتی بالده قابلیت بازی در جناح چپ را دارند و در بخش بازی‌سازی، دنی اولمو گزینه اصلی است. فرمین، رافینیا، پدری و گاوی نیز توانایی حضور پشت مهاجم را دارند و همین موضوع دایره تاکتیکی بارسلونا را بی‌انتها کرده است.

