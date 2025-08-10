اواخر مهر یا اوایل آبان؛
زمان حضور آسانی در استقلال مشخص شد
ظاهرا یاسر آسانی از اواخر مهر ماه که لیگ کره جنوبی به پایان میرسد، میتواند به استقلال اضافه شود.
به گزارش ایلنا، خبر پیوستن یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی شاغل در لیگ کره جنوبی، مدتی است که توانسته تا حدی از شدت نارضایتی هواداران استقلال از وضعیت نقل و انتقالات بکاهد. با این حال، حضور این بازیکن در ترکیب آبیپوشان به این زودیها عملی نخواهد شد. علی نظری جویباری، مدیرعامل باشگاه استقلال، این موضوع را تایید کرده و جزئیات بیشتری را ارائه داد.
جویباری در این خصوص اظهار داشت: «یاسر آسانی هنوز به ایران نیامده و قرار است از ابتدای نیم فصل به جمع ما اضافه شود. در صورت توافق با باشگاه کرهای بر سر مبلغ رضایتنامه، امکان حضور او از ابتدای فصل نیز وجود دارد، اما فعلاً منتظر اعلام رقم نهایی از سوی باشگاه کره جنوبی هستیم که مبلغ بالایی را پیشنهاد دادهاند.»
وی افزود که مدیریت استقلال در حال حاضر برنامهای برای تسریع در انتقال این بازیکن ندارد و منتظر پایان لیگ کره جنوبی خواهد ماند: «لیگ کره جنوبی تا اواخر مهر و اوایل آبان به پایان میرسد و ما تا آن زمان صبر خواهیم کرد.»
با وجود این تاخیر در پیوستن آسانی به استقلال، حداقل میتوان پیش بینی کرد که او در دربی رفت، پیراهن استقلال را بر تن خواهد کرد.