انتقال مهم ستاره جوان الاتحاد به مقصد لالیگا
مهاجم ۱۷ ساله اتحاد، سه پیشنهاد جدی روی میز دارد و حالا باید مسیر آینده خود را انتخاب کند.
به گزارش ایلنا، باشگاه اتحاد عربستان به طلال حاجی، مهاجم جوان و آیندهدار خود، اجازه داده تا بین سه پیشنهاد رسمی از سلتایویگو اسپانیا، باشگاه ریاض و الاتفاق یکی را برگزیند. منابع نزدیک به باشگاه فاش کردهاند که مدیریت اتحاد تمایل بیشتری به انتقال این بازیکن به لالیگا دارد، جایی که با سلتایویگو بر سر مبلغ انتقال و چند بند مهم به توافق رسیدهاند؛ از جمله دریافت درصدی از فروش بعدی و حق اولویت در صورت بازگشت حاجی به فوتبال عربستان.
بر اساس همین گزارش، حاجی نیز علاقهمند است نخستین تجربه اروپایی خود را با پیراهن سلتایویگو آغاز کند. این باشگاه اسپانیایی اوایل مرداد پیشنهاد رسمی خود را به اتحاد ارائه کرده بود و حالا دو طرف به مراحل نهایی مذاکرات رسیدهاند.
طلال حاجی که محصول آکادمی اتحاد است، پس از درخشش در تیمهای پایه به ترکیب اصلی راه یافت و تاکنون در ۱۱ بازی برای تیمش سه گل و دو پاس گل ثبت کرده است. او همچنین در نوامبر ۲۰۲۳ با دعوت روبرتو مانچینی به تیم ملی عربستان دعوت شد و پس از احمد جمیل، به عنوان دومین بازیکن جوان تاریخ این کشور در رده ملی شناخته شد.
با توجه به شرایط و تمایل دو طرف، انتقال حاجی به اسپانیا میتواند نهتنها نقطه عطفی در مسیر حرفهای او باشد، بلکه به عنوان یکی از انتقالهای مهم فوتبال عربستان در سالهای اخیر ثبت شود.