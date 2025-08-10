خبرگزاری کار ایران
​سوال جالب هوادار منچستریونایتد از آموریم درباره دوناروما

در ویدیویی که بیرون الدترافورد ضبط شد، یکی از هواداران از روبن آموریم پرسید آیا منچستریونایتد قرار است جانلوئیجی دوناروما را جذب کند یا نه.

به گزارش ایلنا، روبن آموریم که این تابستان چند خرید مهم برای یونایتد انجام داده، هنگام امضای یادگاری‌ به هواداران با شنیدن نام دوناروما فقط گفت «ببخشید؟» و بعد از تکرار سؤال، بدون تأیید یا تکذیب، به امضای پیراهن‌ها ادامه داد.

آینده دوناروما در پاریس پس از جذب لوکاس شوالیه و باقی ماندن تنها یک سال از قراردادش مبهم است و در صورت عدم تمدید، پی‌اس‌جی می‌تواند برای فروش او اقدام کند

منچستریونایتد وضعیت دروازه‌بان ایتالیایی را زیر نظر دارد اما هر حرکت جدی احتمالاً به سرنوشت آندره اونانا در این پنجره وابسته خواهد بود.

