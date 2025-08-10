کریستیانو رونالدو: توپ طلا یک جایزه ساختگی است

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو که پنج بار توپ طلا را در دوران پرافتخار خود بالای سر برده، آخرین بار در سال ۲۰۱۷ و در زمان بازی برای رئال مادرید به این افتخار رسید؛ موفقیتی که او را با لیونل مسی هم‌تراز کرد، اما مسی در ادامه سه بار دیگر این جایزه را به دست آورد و فاصله را افزایش داد.

در آستانه معرفی برنده توپ طلای ۲۰۲۵، سه هم‌تیمی رونالدو در تیم ملی پرتغال یعنی ویتینیا، ژوآئو نوس و نونو مندس از پاری‌سن‌ژرمن نیز در فهرست نامزدها حضور دارند.

با این حال، ستاره ۴۰ ساله النصر در گفت‌وگو با اسپورت‌تی‌وی در پاسخ به سوالی درباره این جایزه گفت: «برای من این چیزها ساختگی است» و بلافاصله از ادامه بحث خودداری کرد.

رونالدو که به تازگی قراردادش را برای دو سال دیگر با باشگاه النصر تمدید کرده، تمرکز خود را روی ادامه حضور در لیگ حرفه‌ای عربستان گذاشته و قصد ندارد دوباره وارد جدل بر سر عنوان بهترین بازیکن جهان شود.

انتهای پیام/