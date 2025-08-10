خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کریستیانو رونالدو: توپ طلا یک جایزه ساختگی است

کریستیانو رونالدو: توپ طلا یک جایزه ساختگی است
کد خبر : 1672191
لینک کوتاه کپی شد.

کریستیانو رونالدو پس از عقب افتادن سه توپ طلا از لیونل مسی، در واکنش به سوالی درباره این جایزه معتبر، آن را ساختگی توصیف کرد و حاضر نشد وارد بحث همیشگی رقابت با رقیب آرژانتینی‌اش شود.

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو که پنج بار توپ طلا را در دوران پرافتخار خود بالای سر برده، آخرین بار در سال ۲۰۱۷ و در زمان بازی برای رئال مادرید به این افتخار رسید؛ موفقیتی که او را با لیونل مسی هم‌تراز کرد، اما مسی در ادامه سه بار دیگر این جایزه را به دست آورد و فاصله را افزایش داد.

در آستانه معرفی برنده توپ طلای ۲۰۲۵، سه هم‌تیمی رونالدو در تیم ملی پرتغال یعنی ویتینیا، ژوآئو نوس و نونو مندس از پاری‌سن‌ژرمن نیز در فهرست نامزدها حضور دارند.

با این حال، ستاره ۴۰ ساله النصر در گفت‌وگو با اسپورت‌تی‌وی در پاسخ به سوالی درباره این جایزه گفت: «برای من این چیزها ساختگی است» و بلافاصله از ادامه بحث خودداری کرد.

رونالدو که به تازگی قراردادش را برای دو سال دیگر با باشگاه النصر تمدید کرده، تمرکز خود را روی ادامه حضور در لیگ حرفه‌ای عربستان گذاشته و قصد ندارد دوباره وارد جدل بر سر عنوان بهترین بازیکن جهان شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور